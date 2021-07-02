У п’ятницю, 2 липня, в Україні відзначають День податківця, а у світі - Міжнародний день спортивного журналіста.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день НЛО

День “Я забув“

Міжнародний день собак

День дипломатичної служби в Казахстані

День лікеру “Анісетт“ в США

День штату Баїя в Бразилії

Цей день в історії:

У 1954 році почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

У 1951 році газета “Правда“ засудила вірш українського і радянського поета Володимира Миколайовича Сосюри “Любіть Україну“.

У 1900 році відбувся перший політ дирижабля моделі LZ-1, сконструйованого відставним пруським офіцером Фердинанд фон Цепеліном.

У 1853 році форсуванням російськими військами річки Прут розпочалася Кримська війна з Османською імперією.

У 1776 році Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великобританії. Декларація незалежності була прийнята через два дня, 4 липня, а вперше публічно зачитана – 8 липня.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті мученика Зосими, народного заступника бджіл.

Прикмети погоди:

За народними прикметами, коли бджоли на цей день швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять — перед посухою; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.

Іменини сьогодні святкують Асінкріт, Варлаам, Зенон, Зосим, Іван, Іов, Юда (Юда), Марія, Паїсій, Роза, Тимофій.