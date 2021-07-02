Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день НЛО
- День “Я забув“
- Міжнародний день собак
- День дипломатичної служби в Казахстані
- День лікеру “Анісетт“ в США
- День штату Баїя в Бразилії
Цей день в історії:
У 1954 році почала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).
У 1951 році газета “Правда“ засудила вірш українського і радянського поета Володимира Миколайовича Сосюри “Любіть Україну“.
У 1900 році відбувся перший політ дирижабля моделі LZ-1, сконструйованого відставним пруським офіцером Фердинанд фон Цепеліном.
У 1853 році форсуванням російськими військами річки Прут розпочалася Кримська війна з Османською імперією.
У 1776 році Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великобританії. Декларація незалежності була прийнята через два дня, 4 липня, а вперше публічно зачитана – 8 липня.
Яке сьогодні церковне свято:
День пам’яті мученика Зосими, народного заступника бджіл.
Прикмети погоди:
За народними прикметами, коли бджоли на цей день швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ; стають злішими, частіше жалять — перед посухою; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.
Іменини сьогодні святкують Асінкріт, Варлаам, Зенон, Зосим, Іван, Іов, Юда (Юда), Марія, Паїсій, Роза, Тимофій.