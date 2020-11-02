Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День усіх душ.

Про це повідомляють #Букви.

У Білорусі – День пам’яті, в Латинській Америці – День мертвих, у США – День трудової подяки, День фаршированих яєць, у Киргизстані – День працівника культури, на Маврикії – День прибуття індійців, в Японії – День колготок.

Пам’ятні дати 2 листопада:

1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія.

1721 — Сенат надав Петру I титул імператора.

1833 — засновано Київський університет.

1848 — “Весна народів”: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали.

1894 — На російський престол зійшов Микола II.

1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.

1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам більшевицьких військ, що її переслідували.

1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.

2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.

Яке сьогодні церковне свято

У православній церкві 2 листопада вшановується пам’ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті і відомий як християнський святий.

Народні прикмети:

Вовки голосно виють навколо села – до різкого похолодання в найближчі дні.

Сніг випав на суху землю – скоро буде тепло.

Модрина скинула голки 2 листопада – скоро випаде сніг і залишиться лежати до весни.

На деревах іній – рік буде неврожайним.

Якщо побудувати в цей день міцний паркан, то весь рік сім’я буде жити багато.

Іменини у Артемія, Миколи, Германа, Івана, Леоніда, Олександра, Михайла, Петра, Павла, Герасима та Ірини.