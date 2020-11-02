Про це повідомляють #Букви.
У Білорусі – День пам’яті, в Латинській Америці – День мертвих, у США – День трудової подяки, День фаршированих яєць, у Киргизстані – День працівника культури, на Маврикії – День прибуття індійців, в Японії – День колготок.
Пам’ятні дати 2 листопада:
1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія.
1721 — Сенат надав Петру I титул імператора.
1833 — засновано Київський університет.
1848 — “Весна народів”: після обстрілу австрійською артилерією повсталі поляки у Львові капітулювали.
1894 — На російський престол зійшов Микола II.
1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
1921 — рейдувальна Подільська група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дала бій частинам більшевицьких військ, що її переслідували.
1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.
Яке сьогодні церковне свято
У православній церкві 2 листопада вшановується пам’ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті і відомий як християнський святий.
Народні прикмети:
- Вовки голосно виють навколо села – до різкого похолодання в найближчі дні.
- Сніг випав на суху землю – скоро буде тепло.
- Модрина скинула голки 2 листопада – скоро випаде сніг і залишиться лежати до весни.
- На деревах іній – рік буде неврожайним.
- Якщо побудувати в цей день міцний паркан, то весь рік сім’я буде жити багато.
Іменини у Артемія, Миколи, Германа, Івана, Леоніда, Олександра, Михайла, Петра, Павла, Герасима та Ірини.