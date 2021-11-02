Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1708 — зруйновано Батурин – Батуринська трагедія.
1721 — Сенат надав Петру I титул імператора.
1833 — засновано Київський університет.
1894 — На російський престол зійшов Микола II.
1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.
1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.
2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Гонгадзе, який зник ще 16 вересня.
Яке сьогодні церковне свято:
2 листопада християни відзначають церковне свято святого мученика Артемія Антіохійського. У цей день наші предки шанували військових, особливо воєначальників.
Прикмети:
Іній на деревах віщує поганий урожай в наступному році.
Якщо з сосни або ялинки посипалися голки, то сніг випаде рано.
Ворони в листі копаються – до потепління.
Іменини відзначають Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.