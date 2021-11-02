Сьогодні, 2 листопада, у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1708 — зруйновано Батурин – Батуринська трагедія.

1721 — Сенат надав Петру I титул імператора.

1833 — засновано Київський університет.

1894 — На російський престол зійшов Микола II.

1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.

1938 — Королівство Угорщина захопило південні частини Словаччини і Карпатської України.

2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Гонгадзе, який зник ще 16 вересня.

Яке сьогодні церковне свято:

2 листопада християни відзначають церковне свято святого мученика Артемія Антіохійського. У цей день наші предки шанували військових, особливо воєначальників.

Прикмети:

Іній на деревах віщує поганий урожай в наступному році.

Якщо з сосни або ялинки посипалися голки, то сніг випаде рано.

Ворони в листі копаються – до потепління.

Іменини відзначають Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.