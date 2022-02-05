Американські вчені спростували типові міфи про "водний баланс" і "користь води" й пояснили, скільки та яку рідину насправді потрібно вживати.

Про це повідомляє The New York Times.

Професорка Келлі Енн Хайндман з Університету Алабами наголосила, що хоч і дотримуватися гідрації необхідно, проте популярна думка про те, “що постійне вживання води зробить тебе здоровішим” не відповідає дійсності. Те ж саме стосується і рекомендацій щодо необхідності людям з хронічним зневодненням пити воду весь день.

Насправді ж, як додала фахівчиня Тамара Хью-Батлер з Університету Уейна, все залежить від унікальних чинників: характеристика тіла, температура на вулиці, потовиділення і дихання.

“Немає чіткої кількості води, яку потрібно випити на день, що б підходило кожному. Для прикладу, людині, яка пройшла пішки кілька кілометрів у спеку очевидно, потрібно буде більше води, ніж офісному менеджеру, який провів день у будівлі з контрольованою температурою”, – пояснила Хью-Батлер.

Також фахівці додають, що для підтримки водного балансу підійде будь-яка рідина. Навіть кава чи алкоголь. Більш того, деякі страви теж дають необхідний “зволожувальний” ефект: фрукти, овочі, супи та соуси.

Щодо електролітів (магній, калій, хлорид тощо), які часто згадують у різних рекламних матеріалах, дослідники радять знати міру й не вживати їх без необхідності (під час занять спортом чи перебуванні у надзвичайних обставинах).

“Якщо ви п’єте воду зі швидкістю, яка перевищує те, що можуть виводити ваші нирки, електроліти у крові ризикують стати занадто розбавленими, і, у найкращому випадку, це може призвести до того, що ви будете почуватися погано. У найгіршому випадку, вживання надмірної кількості води за короткий проміжок часу може призвести до стану, який називається гіпонатріємією, або “водною інтоксикацією”. Це дуже погано. Якщо рівень натрію у вашій крові стає занадто низьким, це ризикує призвести до набряку мозку та неврологічних проблем, таких як судоми, кома або навіть смерть. Хоча розвиток важкої гіпонатріємії рідко зустрічається серед більшості здорових людей”, – попередила Хайндман.

Фахівці резюмують, що пити воду варто лише тоді, коли відчуваєте спрагу.