Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинуло 2 перехожих”, — сказав він.

Водночас, як зауважив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов: “близько 07:40 відбувся обстріл у місті Куп’янськ. Пошкоджено 9-типоверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 людей — жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік — госпіталізований, 1 — надали допомогу на місці”.

За його словами, протягом доби окупанти обстрілювали прифронтові райони області. У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Також 22 листопада після 15:00 у Вовчанську обстрілами росіяни знищили кілька будинків, господарчі споруди, поранених немає, зазначив голова ОВА. Синєгубов наголосив, що залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін.