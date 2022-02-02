Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1274 — у Флоренції відбулась перша зустріч Данте та Беатріче, чий образ упродовж всього життя надихав творця “Божественної комедії”
1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, яке зараз є столицею Аргентини
1556 — у Центральному Китаї трапився наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів, через який загинуло близько 820 тисяч людей
1558 — засновано Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина)
1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста, сьогодні це Нью-Йорк
1823 — у Венеції пройшла прем’єра опери Россіні “Семираміда”
1841 — перша згадка про “День Бабака”
1852 — у Лондоні на Фліт-стріт відчинився перший громадський туалет
1852 — у Парижі пройшла прем’єра “Дами з камеліями” Александра Дюма
1863 — Семюел Клеменс вперше підписав свій твір псевдо Марк Твен
1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше за всю історію створила всесвітню інформаційну мережу
1892 — у Намеокі (США) проведено найдовшу в історії зустріч з боксу. На рингу зустрілись Гаррі Шарп та Френк Кросбі
1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи
1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal
1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається “Заробляючи на життя”
1920 — на Бродвеї пройшла прем’єра п’єси Юджина О’Ніла “За обрієм”
1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом
1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні
1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри
1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом
1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва
1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою
1999 — на передньому фасаді універмагу “Україна” у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню “Органікс”
2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1
Сьогодні народились
- 1812 — Євген Гребінка, український прозаїк та поет (Човен, Українська мелодія, Очі чорні)
- 1829 — Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного “Життя тварин”
- 1845 — Іван Пулюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч
- 1849 — Павол Орсаг (Гвездослав), найбільший національний поет Словаччини
- 1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею
- 1863 — Тимотей Бордуляк, український письменник
- 1875 — Фріц Крайслер, австрійський та американський скрипаль
- 1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець “потоку свідомості”
- 1885 — Альдо Палацескі, італійський письменник
- 1896 — Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор “ефекту глибини”
- 1901 — Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз
- 1901 — Валер’ян Підмогильний, український письменник, перекладач
- 1905 — Айн Ренд, американська письменниця, філософиня
- 1934 — Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист
- 1937 — Роберта Флек, американська джазова вокалістка
- 1941 — Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту Rolling Stones
- 1942 — Бо Гопкінс, американський кіноактор (Династія)
- 1942 — Грехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту The Hollies
- 1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка (Ангели Чарлі)
- 1947 — Ален Мак-Кей, рок-музикант (Earth, Wind & Fire)
- 1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська поп-співачка
Церковне свято
Віряни вшановують пам’ять преподобного Євфимія Великого. Він народився 377 року в місті Мелетині, що у Вірменії. За народним календарем – це Юхимів день.
Прикмети
- Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно;
- Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною;
- Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою;
- Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.
Чого не можна робити
- Не можна виходити з дому після заходу сонця;
- Не можна підіймати знайдені гроші;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна братись за важку фізичну працю;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
Іменини: Євсей, Юхим, Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.