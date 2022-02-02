2 лютого у світі відзначають День бабака, День водно-болотних угідь та День їздових собак. Також сьогодні Сагаалган – Новий рік у буддистів.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1274 — у Флоренції відбулась перша зустріч Данте та Беатріче, чий образ упродовж всього життя надихав творця “Божественної комедії”

1536 — на західному березі річки Ла-Плата іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, яке зараз є столицею Аргентини

1556 — у Центральному Китаї трапився наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів, через який загинуло близько 820 тисяч людей

1558 — засновано Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина)

1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста, сьогодні це Нью-Йорк

1823 — у Венеції пройшла прем’єра опери Россіні “Семираміда”

1841 — перша згадка про “День Бабака”

1852 — у Лондоні на Фліт-стріт відчинився перший громадський туалет

1852 — у Парижі пройшла прем’єра “Дами з камеліями” Александра Дюма

1863 — Семюел Клеменс вперше підписав свій твір псевдо Марк Твен

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше за всю історію створила всесвітню інформаційну мережу

1892 — у Намеокі (США) проведено найдовшу в історії зустріч з боксу. На рингу зустрілись Гаррі Шарп та Френк Кросбі

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи

1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal

1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається “Заробляючи на життя”

1920 — на Бродвеї пройшла прем’єра п’єси Юджина О’Ніла “За обрієм”

1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри

1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою

1999 — на передньому фасаді універмагу “Україна” у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню “Органікс”

2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1

Сьогодні народились

1812 — Євген Гребінка, український прозаїк та поет (Човен, Українська мелодія, Очі чорні)

1829 — Альфред Брем, німецький зоолог, автор багатотомного “Життя тварин”

1845 — Іван Пулюй, український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч

1849 — Павол Орсаг (Гвездослав), найбільший національний поет Словаччини

1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею

1863 — Тимотей Бордуляк, український письменник

1875 — Фріц Крайслер, австрійський та американський скрипаль

1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець “потоку свідомості”

1885 — Альдо Палацескі, італійський письменник

1896 — Аннабель Кортні Вудсворд, тривалий час головний балетмейстер на Бродвеї, автор “ефекту глибини”

1901 — Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз

1901 — Валер’ян Підмогильний, український письменник, перекладач

1905 — Айн Ренд, американська письменниця, філософиня

1934 — Отар Іоселіані, грузинський кінорежисер і сценарист

1937 — Роберта Флек, американська джазова вокалістка

1941 — Чарлі Воттс, перкусіоніст рок-гурту Rolling Stones

1942 — Бо Гопкінс, американський кіноактор (Династія)

1942 — Грехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту The Hollies

1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка (Ангели Чарлі)

1947 — Ален Мак-Кей, рок-музикант (Earth, Wind & Fire)

1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська поп-співачка

Церковне свято

Віряни вшановують пам’ять преподобного Євфимія Великого. Він народився 377 року в місті Мелетині, що у Вірменії. За народним календарем – це Юхимів день.

Прикмети

Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно;

Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною;

Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою;

Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.

Чого не можна робити

Не можна виходити з дому після заходу сонця;

Не можна підіймати знайдені гроші;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна братись за важку фізичну працю;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі.

Іменини: Євсей, Юхим, Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.