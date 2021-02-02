Про це розповідають #Букви.
У США – День бабака, День картопляних кульок, День небесних страв, День тренерів афроамериканців, у Франції – млинцевий день, в Японії – День двох хвостиків, в Азербайджані – День молоді, в Естонії – День укладення Тартуського договору, День свічок, в Уельсі – Фестиваль свічок, в Іспанії – День Богоматері з Канделарії, у Таїланді – День винахідника, День сільського господарства, на Філіппінах – День Конституції, у Данії – День битви при Міссунді.
Цей день в історії:
1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця “Божественної комедії”.
1536 — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.
1556 — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стався наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — загинуло близько 820 тисяч людей.
1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.
1841 — перша згадка про “День Бабака”.
1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен.
1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.
1932 — нарком постачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного запасу хліба в Закавказзі в кількості 2 млн пудів пшениці і 2 млн пудів кукурудзи за рахунок України і Кубані.
1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин).
1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.
1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом.
1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.
1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні православні вшановують пам’ять преподобного Євфимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфімов день.
Прикмети:
який сьогодні день – такою буде й Масниця;
вирує хуртовина – весна буде холодною;
вдень яскраво світить сонце – літо буде дощовим.
Що не можна робити сьогодні:
2 лютого не можна піднімати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях.
Також не потрібно співати після заходу сонця, бо сліз не уникнути.
Бажано не виходити з дому після заходу сонця.
Іменини відзначають Овсій, Юхим, Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.