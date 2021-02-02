2 лютого в світі відзначаються День їжака, Міжнародний день безпечного інтернету, День самооновлення, День їздових собак, Всесвітній день водно-болотних угідь, День обізнаності про ревматоїдний артрит, Всесвітній день гавайської гітари.

Про це розповідають #Букви.

У США – День бабака, День картопляних кульок, День небесних страв, День тренерів афроамериканців, у Франції – млинцевий день, в Японії – День двох хвостиків, в Азербайджані – День молоді, в Естонії – День укладення Тартуського договору, День свічок, в Уельсі – Фестиваль свічок, в Іспанії – День Богоматері з Канделарії, у Таїланді – День винахідника, День сільського господарства, на Філіппінах – День Конституції, у Данії – День битви при Міссунді.

Цей день в історії:

1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця “Божественної комедії”.

1536 — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.

1556 — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стався наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — загинуло близько 820 тисяч людей.

1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.

1841 — перша згадка про “День Бабака”.

1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен.

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.

1932 — нарком постачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного запасу хліба в Закавказзі в кількості 2 млн пудів пшениці і 2 млн пудів кукурудзи за рахунок України і Кубані.

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин).

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.

1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом.

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православні вшановують пам’ять преподобного Євфимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфімов день.

Прикмети:

який сьогодні день – такою буде й Масниця;

вирує хуртовина – весна буде холодною;

вдень яскраво світить сонце – літо буде дощовим.

Що не можна робити сьогодні:

2 лютого не можна піднімати з землі дрібні гроші, інакше протягом трьох років будете жити в злиднях.

Також не потрібно співати після заходу сонця, бо сліз не уникнути.

Бажано не виходити з дому після заходу сонця.

Іменини відзначають Овсій, Юхим, Юхим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.