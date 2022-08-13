У Запорізькій області було припинено масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

У травні цього року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки.

Порядок був ухвалений, аби українці могли безпечно та швидко пересуватися через лінію зіткнення.

Натомість міська рада, а також службові особи підрозділів правоохоронних органів Запорізької області організували злочинну “схему” отримання неправомірної вигоди за “швидкий” та позитивний розгляд таких заявок.

“Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень”, – зазначили у Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, для реалізації цієї “схеми” зловмисники створювали штучні перешкоди, затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. Внаслідок чого час розгляду заявок на виїзд затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії розмежування, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Проте аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів. Гроші отримували спеціально залучені посередники.

За даними правоохоронців, 13 серпня працівники ДБР провели понад 20 обшуків: у Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. Після обшуків було вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі.

Окрім того, слідчі ДБР затримали одного із посередників під час передачі грошей у розмірі 1 400 доларів за “позитивний” розгляд заяви. Затриманий обіцяв розв’язати питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів впродовж усього двох днів за “символічну” плату.