В Україні вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19 проводитимуть у три етапи, на першому з яких планується охопити 700 тисяч осіб.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він уточнив, що в МОЗ “практично закінчують” розробку національного плану з вакцинації українців проти коронавірусу. Він може бути підписаний вже в п’ятницю, 17 грудня.

У зв’язку з цим міністр розповів, чого чекати українцям.

Три етапи вакцинації

Степанов нагадав, групи ризику охоплюють близько 21 млн людей. Саме їм у першу чергу планують робити щеплення проти коронавірусу державним коштом.

Це відбуватиметься в кілька етапів:

1. За словами Степанова, на першому етапі планується охопити вакцинами не менше 700 тис. осіб. Йдеться про етап, коли буде низький доступ до вакцини (її кількість не перевищуватиме 10% загальної кількості населення).

Першими в Україні вакцину отримають:

• медпрацівники (включно з тими, котрі працюють у стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19);

• військовослужбовці ЗСУ, які беруть участь в операції Об’єднаних сил;

• працівники соціальної сфери, які “безпосередньо спілкуються з людьми похилого віку”;

• люди, котрі перебувають у спецустановах (інтернатах, будинках для людей похилого віку тощо), і персонал таких установ.

2. На другому етапі вакцинацію проведуть для:

• людей віком старше 60 років, включно з тими, які належать до груп медичного ризику (мають супутні захворювання);

• працівників навчальних закладів;

• працівників структур, які забезпечують безпеку держави (зокрема, ДСНС, Національної поліції тощо).

3. На третьому етапі планують вакцинувати людей віком 18 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, інші категорії населення і професійних груп, які мають ризик захворюваності.

У МОЗ також планують вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 жителів тимчасово окупованих територій.

Де проходитиме вакцинація

МОЗ планує здійснювати вакцинацію на базі наявних кабінетів щеплень. Таких в Україні станом на грудень 11 346.

Крім того, планується створити мобільні бригади з імунізації у всіх регіонах України. Вони будуть забезпечені необхідними засобами для здійснення вакцинації.

“Мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати до 190 тис. щеплень на тиждень. Це тільки мобільні бригади”, – наголосив Степанов.

Крім того, імунізація здійснюватиметься через мережу сімейних лікарів. У сімейній медицині в Україні зараз працюють 23 795 лікарів первинної медичної допомоги.

Степанов уточнив, що також розглядаються “шляхи створення тимчасових центрів вакцинації”.

“Розрахункові можливості, наші можливості щодо здійснення вакцинації – ми зможемо робити понад 2 млн щеплень на тиждень, якщо будуть залучені всі без винятку. Ми це розрахували, виходячи з кількості часу, який необхідний на проведення щеплення, інших складових”, – зазначив міністр.

Степанов поінформував, що зараз в Україні опрацьовуються всі етапи логістики, оскільки є вакцини з різним холодовим ланцюжком для зберігання.

“Є вакцина, у якої умови зберігання -70 градусів. Ми готові й до такого розвитку подій”, – заявив він.

Електронна платформа для громадян

За словами Степанова, наразі МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації опрацьовують “варіант створення електронної платформи з реєстрації громадян для вакцинації”.

Але оскільки не у всіх куточках України є доступ до Інтернету, буде також використовуватися “запис на вакцинацію телефоном через сімейних лікарів”.

Фінансування вакцинації

Степанов нагадав, що міністерство просило Кабінет Міністрів виділити на вакцинацію проти коронавірусу 15,1 млрд гривень, однак у держбюджет-2021 заклали на ці цілі лише 2,6 млрд грн.

Оскільки цієї суми недостатньо, в міністерстві “в екстреному порядку” шукають, де взяти додаткові кошти.

“Ми провели відповідні консультації з Урядом, колегами, і ми вийшли на те, що можемо акумулювати на придбання вакцин до 2,3 млрд гривень. Це кошти, наприклад, шляхом економії закупівлі лікарських засобів”, – розповів Степанов.