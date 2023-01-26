Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у Telegram.
“Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 хвилин і більше”, — зазначається в повідомленні.
Зокрема йдеться про:
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);
- №743/744 Київ – Львів (+0:46).
Також у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці в “Укрзалізниці” організовували пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом: “Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково”, — додали в дописі.
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