На тлі знеструмлення окремих ділянок по Україні кілька рейсів "Укрзалізниці" затримуються на понад 30 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у Telegram.

“Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів Укрзалізниці затримуються на 30 хвилин і більше”, — зазначається в повідомленні.

Зокрема йдеться про:

№43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);

№743/744 Київ – Львів (+0:46).

Також у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці в “Укрзалізниці” організовували пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом: “Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково”, — додали в дописі.

Київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.