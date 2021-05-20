Сьогодні, 20 травня, гарант знову звітуватиме перед країною про другий рік перебування на посаді.

#Букви нагадують, якими були 2 роки президентства Володимира Зеленського — у фактах та мемах.

20 травня 2019 року в Києві відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. На урочистій церемонії, що проходила в будівлі Верховної Ради, були присутні представники 60 іноземних делегацій.

Під час інавгурації було кілька неоднозначних моментів. Зокрема, того дня Зеленський відзначився публічним поцілунком зі своїм другом і колегою з “Кварталу 95” Євгеном Кошовим.

Момент підстрибування і чмоку в чоло зафільмували журналісти:

Під час самої інавгурації падало посвідчення президента, сам Зеленський виголошував промову з трибуни, стоячи на підставці (аби його було краще видно).

У соцмережах тим часом гадали: жарт усе те, що відбувається, чи реальність?

У наступні два роки Зеленський ще багато разів давав українцям приводи зробити меми з гарантом. Пригадаємо деякі з них.

У тому ж травні 2019 року президент рекламував фастфуд на одній з українських АЗС. #ШаурмаТакШаурма, писав Зеленський, додавши фото з тодішніми членами своєї команди, зокрема, з головою Адміністрації Президента Андрієм Богданом.

На третьому місяці президентства Зеленський спантеличив країну гучною заявою: “Вийди звідси! Розбійник ти!” у бік секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка. Агресивну та не надто дипломатичну заяву гаранта можна зарахувати до топу його найкращих цитат:

У ті часи Богдан, якого наразі в команді глави держави немає, нерідко давав президентові поради. Історичними стали фото, де голова АП щось шепоче Зеленському на вухо.

Разом з Богданом вони влітку 2019-го відвідували одеські пляжі. Варто зауважити, що за рік президент робив те саме і з новим очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. У жовтні 2019 року президент відвідав Золоте на Донбасі, де нахамив добровольцям, які виступали проти розведення військ. Тоді Зеленський сказав ту саму фразу: “Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь”.

На початку 2020 року Зеленський відправився чи то з офіційним візитом, чи то у відпустку до Оману. Ця поїздка не була оплачена державним коштом, але найкраще відбилася у пам’яті користувачів соцмереж:

У вересні 2019 року спливла стенограма першої розмови 45-го президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Демократи звинувачували Трампа у перевищенні повноважень, оскільки він чинив тиск на українського лідера, аби той посприяв початку розслідування діяльності родини Джо Байдена.

Ця розмова призвела до оголошення Трампові імпічменту, але звинувачення у перевищенні повноважень у січні не підтримав контрольований республіканцями Сенат США.

Через цю розмову і скандал з імпічментом Україна на довгі місяці опинилася в центрі уваги американських медіа, а сам Зеленський регулярно з’являвся на перших шпальтах.

У жовтні 2019 року на Facebook-сторінці блогерки-волонтерки Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і нардепка від “ЄС” Федина розкритикували поведінку Зеленського на Донбасі. Вони, зокрема, різко висловилися щодо того, що президент приїхав на передову без належного захисту.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

Через це проти Федини та Звіробій розпочали провадження щодо погроз. Зеленський у цій справі є потерпілим, але на судові засідання не ходить.

З настанням 2020 року президент привітав громадян суперечливим 13-хвилинним зверненням. Основним посилом привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів і розбіжностей між нами.

“Хто я?” — запитував він.

Коли пандемія коронавірусу набирала обертів, Зеленський записав відеозвернення, в якому розповів, як українцям, які перебувають за кордоном, потрапити додому. Один з українських телеканалів тоді запустив до цього звернення не дуже доречні субтитри про вбивство такої собі Еріки.

У травні 2020 року Україна підбивала перші підсумки роботи Зеленського. Про перший рік роботи президент звітував на багатогодинній пресконференції на фудкорті. На цьому самому пресмарафоні наш кореспондент поставив гарантові запитання щодо агресивної поведінки щодо журналістів його вже колишньої речниці Юлії Мендель. Зеленський тоді відповів, що свою “дівчинку захищатиме”. Цікаво, що саме після цього інциденту #Букви перестали отримувати акредитації на заходи за участю Зеленського.

Коли президентові доводиться виступати без заздалегідь заготованого тексту, нерідко трапляються різноманітні конфузи. Саме так сталося, коли Зеленський висловлював думку про те, що від традиції урочистого відкриття будь-чого до певних дат варто відмовитися.

“До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні – літаки летять, будемо всіх бомбіть”, — сказав він.

У червні 2020-го, коли українці були вимушені сидіти вдома через пандемію, а бізнес зазнавав колосальних збитків, Зеленський разом із членами своєї команди поласував кавою у Хмельницькому. Відповідальності за порушення карантину президент так і не поніс.

У жовтні в день місцевих виборів президент спантеличив українців проведенням опитування “5 питань від президента”. Під час цього опитування Зеленський порушив 9 статей Конституції, до того ж те, що подію профінансувала партія “Слуга народу”, можна розцінювати як надання хабаря. Концепція заходу сподобалася користувачам соцмереж:

У листопаді 2020-го Зеленський, уродженець Кривого Рогу, приїхав до батьків. Він зробив фото зі своїми батьками за сімейним столом, додавши напис:

“Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!”.

Натхненний допис президента не залишив користувачів мережі байдужими:

Не лишали байдужими і дописи з імпровізованого фуд-блогу Мендель. У шостому, не найдовершенішому брауні від речниці президента, упізнавали гаранта…

Деколи різні епізоди дивним чином поєднувалися у свідомості українців:

Тривалий час президент не міг визначитися із тим, як називати країну-агресора Росію. Одним з улюблених формулювань було “та сторона”.

Утім, останнім часом риторика президента зазнала суттєвих змін. Зокрема, Зеленський почав говорити про російську агресію відкрито, зокрема, про можливе вторгнення на нашу територію.

Цьогорічне новорічне привітання глави держави у форматі “президент і діти” теж спровокувало шквал критики. Тоді склалося враження, що президент повторює не найкращі традиції Володимира Ілліча Лєніна.

Поїздки Зеленського — окрема тема для розмови. Президентські візити нерідко супроводжувалися скандалами, пов’язаними із порушеннями етикету, підозрілою їхньою схожістю на замасковані відпустки і не тільки.

Окрему увагу привертало те, що після відвідування тих чи інших країн/регіонів президентом там ставалися різноманітні лиха. В Парижі згорів Нотр-Дам, в Омані помер султан, на Закарпатті сталася повінь… Це все породило жарт про “віслюка Апокаліпсису”.

Приблизно такими були два минулих роки для України. З нетерпінням чекаємо на те, як про цю незабутню пригоду звітуватиме президент.