2 серпня у світі Міжнародний день пам’яті про нацистський геноцид ромів. Християни цього дня згадують біблійного пророка Іллю.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день пам’яті про нацистський геноцид ромів — пам’ятна дата, встановлена Прокламацією Міжнародної ради пам’яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 року.

Відзначається щорічно 2 серпня, оскільки у ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау у газових камерах було знищено 2897 ромів. Загалом у цьому таборі з 23 тис. ромів, депортованих з 14 країн, загинуло понад 20 тис. Вважається, що під час геноциду від репресій загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. ромів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Північна Македонія – Національне свято Північної Македонії. День республіки

Гаяна – День свободи

ДР Конго – день пам’яті жертв Другої конголезької війни, що забрала життя до 5,4 млн. осіб. Ще понад 2 млн. осіб стали біженцями

Цього дня у світі:

216 до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо і завдав найважчої поразки Риму за всю історію його існування.

47 до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар “прийшов, побачив, переміг” (“лат. Veni, vidi, vici”) царя Боспорського царства Фарнака ІІ.

1377 — через масове сп’яніння московське військо було розбите татарським царевичем Арапшою.

1519 — 40-тисячне кримсько-татарське військо Багатур-Салтана розбило у битві під Сокалем 20-тисячне військо литовського гетьмана Костянтина Острозького

1727 — російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії. Ліквідація малоросійської колегії та відновлення посади гетьмана були поступками козацтву, послуги якого, у війні з Османською імперією, знову знадобилися Російській імперії, проте, “виборність” перетворена на фікцію, адже у наказі зазначалося, що гетьманом повинен бути обраний Данило Апостол

1763 — російська імператриця Катерина II підписала Маніфест рос. “О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах”

1776 — відбулась церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом

1791 — у Відні Жан-П’єр Бланшар провів перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скинув домашніх тварин.

1802 (14 термідора Х року) — Наполеон Бонапарт був проголошений довічним Першим консулом.

1865 — у видавництві Макміллана вийшло перше видання книги Льюїса Керрола “Пригоди Аліси в країні Чудес”.

1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

1909 — на озброєння армії США прийнятий перший військовий літак, побудований братами Райт

1914 — Перша світова війна: Королівство Італія оголосило про свій нейтралітет в європейському конфлікті.

1914 – Імперська армія Німеччини вдерлась до Люксембурґа

1914 – у Львові українські політичні партії об’єдналися в Головну українську раду.

1914 – створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.

1917 — вперше була здійснена посадка літака “Сопвіч” на палубу корабля британських військово-морських сил “Furious”.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1918 — британський експедиційний корпус висадився в Архангельську.

1919 — повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський.

1933 — став до ладу Біломорсько-Балтійський канал (першопочаткова назва — “Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна”, відоміший за скороченням “Біломорканал”). Збудований у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в’язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників.

1939 — Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР (до її складу увійшла більша частина щойно приєднаної до СРСР Бессарабії)

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Королівства Румунія перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1940 — бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишив країну, із Лондона закликав усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною.

1941 — на територію СРСР увійшли перші італійські війська.

1943 — відбулося повстання і втеча ув’язнених у концентраційному таборі “Треблінка”. Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору.

1945 — завершилася Потсдамська конференція.

1949 — академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.

1953 — у Києві відкрито дитячу залізницю.

1964 — Тонкінський інцидент, що спричинив ескалацію війни у В’єтнамі

1970 — у Белфасті британська армія вперше застосувала гумові кулі проти північних ірландців.

1989 — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинуло 11 людей.

1990 — о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.

1990 — У Дніпропетровську розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва.

1991 — Сполучені Штати Америки визнали незалежність Латвії, Литви та Естонії.

1999 — збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни.

2001 — генерал Радіслав Крстіч, командувач дринського корпусу армії боснійських сербів, засуджений Гаазьким трибуналом до ув’язнення на строк 46 років за геноцид мусульман у Сребрениці (Боснія і Герцеговина) в липні 1995 року

2005 — катастрофа літака Airbus A340 французьких авіаліній в аеропорту Торонто. Без жертв.

2006 — в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг

2009 — 15 осіб загинуло у авіакатастрофі Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в індонезійській провінції Папуа

2014 — суд Тбілісі заочно арештував екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень

2017 — у США набрав чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану

2020 — від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі)

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 2 серпня вшановує біблійного пророка Іллю. Наші предки дуже поважали Іллю Пророка. Його вважали покровителем блискавки і грому. Цей день прозвали громовим святом, оскільки на початку серпня часто були грози.

Прикмети:

Минув Ілля — чекай гнилля.

Чим більше дощів сьогодні, тим менше буде пожеж.

Глухий грім — до дощу, гучний — до зливи, грім безперервний — до граду.

На Іллю до обіду літо, а після обіду — осінь.

Комарі збиваються в рій — до сонячного і сухого дня.

Спекотний день віщує затяжну зиму.

Вітер дме поривами — до тихої погоди.

З Ільїна дня ніч довга, а вода холодна.

До Іллі мужик купається, а з Іллі з рікою прощається.

По Іллі і сонце по гіллі.

Традиції.

Наші предки вважали, що дощ у цей день – благодатний. Якщо людина потрапить під нього, то точно зцілиться від усіх хвороб.

Ілля здавна вважався також покровителем сімейних пар, а тому 2 серпня традиційно грали весілля. Вірили, що вінчання цього дня принесе в сім’ю багатство та щастя.

В давнину люди вірили, що 2 серпня не можна виходити з дому, щоб не вбило блискавкою.

Після 2 серпня переставали купатися у відкритих водоймах. Навіть існувало повір’я: “Ілля воду остудив”. Вважалося, що вода в серпні вже стає надто холодною.

У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей — поганий влив задзеркалля.

Цього дня іменини відзначають:

Афанасій, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Олександр, Сава, Тихон.