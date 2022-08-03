Про це повідомляє Forbes.
Раніше, протягом 25–26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет. Зокрема, росіяни випустили по Києву від 4 до 6 ракет. Тоді Forbes оцінював вартість ракет, випущених по Києву 26 червня, у $50–80 млн.
Для розрахунку вартості цих ракет видання використало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.
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