Раніше, протягом 25–26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет. Зокрема, росіяни випустили по Києву від 4 до 6 ракет. Тоді Forbes оцінював вартість ракет, випущених по Києву 26 червня, у $50–80 млн.

Для розрахунку вартості цих ракет видання використало такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.

Зауважимо, що попри високі витрати Росія продовжує бомбардувати Україну. Сьогодні, 3 серпня близько четвертої ранку по Харкову вдарили російські ракети, запущені з Бєлгорода. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільний промисловий обʼєкт. Окрім цього росіяни обстріляли Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.