2 серпня в Україні відзначають День повітряних сил ЗСУ, у світі - Міжнародний день голокосту ромів.

Про це розповідають #Букви.

В Україні Міжнародний день голокосту ромів відзначають згідно з постановою Верховної Ради від 8 жовтня 2004 року.

Саме 2 серпня 1944 року нацисти в концтаборі Аушвіц-Біркенау (Освенцим) влаштували “Циганську ніч”, знищивши понад 20 тисяч ромів. Остаточна кількість загиблих під час репресій не встановлена.

Світ сьогодні відзначає День сидіння на підвіконнях, День народження поштової скриньки. У США – День дружби, День ляльок, День книжки-розмальовки, День сестри, у Білорусі – День десантників та сил спеціальних операцій ЗС, в Азербайджані – День національного кіно, у Казахстані – День працівників транспорту, у Польщі – День пам’яті жертв геноциду сінті та рома, у Коста-Ріці – День Ангельської Діви, в Македонії – День республіки.

Пам’ятні дати 2 серпня

У 1653 році було встановлений перший поштову скриньку. Сталося це в Парижі.

У 1824 році в Нью-Йорку відкрилася П’ята авеню – нині ця вулиця стала місцем з фешенебельними магазинами.

У 1887 році Роуелл Ходжем в США запатентував колючий дріт.

У 1989 році сталася трагедія біля Київського головпоштамту. О 16:20 обвалився навіс і колонади перед входом в будівлю. 11 людей загинули.

Яке церковне свято

2 серпня Правоставна церква вшановує пам’ять пророка Іллі. Інші назви свята: “Ілля-пророк”, “Ілля сердитий”, “Громобій”.

Вважалося, що 2 серпня – день повороту на осінь.

Що сьогодні не можна робити

З цього дня не можна купатися у водоймах.

Вважалося, що Ілля кидає блискавки в нечисть, знищуючи її, а вона ховається в диких і домашніх тварин.

Рибалкам не варто брати рибу з червоними очима, бо в неї могла вселитися нечисть.

Домашніх тварин краще не випускати з дому.

Прикмети на 2 серпня

В цей день дощ – до хорошого врожаю пшона;

Не можна працювати на Іллі, день в поле – небесним вогнем спалить;

На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь;

Хто потрапив в цей день під дощ, той запасся здоров’ям на весь рік;

Якщо чути грім, то Ілля небеса об’їжджає на своїй колісниці.

2 серпня іменини Іменини у Опанаса, Олексія, Сергія, Івана і Петра.