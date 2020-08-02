Про це розповідають #Букви.
В Україні Міжнародний день голокосту ромів відзначають згідно з постановою Верховної Ради від 8 жовтня 2004 року.
Саме 2 серпня 1944 року нацисти в концтаборі Аушвіц-Біркенау (Освенцим) влаштували “Циганську ніч”, знищивши понад 20 тисяч ромів. Остаточна кількість загиблих під час репресій не встановлена.
Світ сьогодні відзначає День сидіння на підвіконнях, День народження поштової скриньки. У США – День дружби, День ляльок, День книжки-розмальовки, День сестри, у Білорусі – День десантників та сил спеціальних операцій ЗС, в Азербайджані – День національного кіно, у Казахстані – День працівників транспорту, у Польщі – День пам’яті жертв геноциду сінті та рома, у Коста-Ріці – День Ангельської Діви, в Македонії – День республіки.
Пам’ятні дати 2 серпня
У 1653 році було встановлений перший поштову скриньку. Сталося це в Парижі.
У 1824 році в Нью-Йорку відкрилася П’ята авеню – нині ця вулиця стала місцем з фешенебельними магазинами.
У 1887 році Роуелл Ходжем в США запатентував колючий дріт.
У 1989 році сталася трагедія біля Київського головпоштамту. О 16:20 обвалився навіс і колонади перед входом в будівлю. 11 людей загинули.
Яке церковне свято
2 серпня Правоставна церква вшановує пам’ять пророка Іллі. Інші назви свята: “Ілля-пророк”, “Ілля сердитий”, “Громобій”.
Вважалося, що 2 серпня – день повороту на осінь.
Що сьогодні не можна робити
З цього дня не можна купатися у водоймах.
Вважалося, що Ілля кидає блискавки в нечисть, знищуючи її, а вона ховається в диких і домашніх тварин.
Рибалкам не варто брати рибу з червоними очима, бо в неї могла вселитися нечисть.
Домашніх тварин краще не випускати з дому.
Прикмети на 2 серпня
- В цей день дощ – до хорошого врожаю пшона;
- Не можна працювати на Іллі, день в поле – небесним вогнем спалить;
- На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь;
- Хто потрапив в цей день під дощ, той запасся здоров’ям на весь рік;
- Якщо чути грім, то Ілля небеса об’їжджає на своїй колісниці.
2 серпня іменини Іменини у Опанаса, Олексія, Сергія, Івана і Петра.