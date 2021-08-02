2 серпня в Україні - День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. У світі сьогодні Міжнародний день голокосту ромів.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1727 — російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії. Ліквідація малоросійської колегії та відновлення посади гетьмана були поступками козацтву, послуги якого, у війні з Османською імперією, знову знадобилися Російській імперії, проте, “виборність” перетворена на фікцію, адже у наказі зазначалося, що гетьманом повинен бути обраний Данило Апостол.

1763 — російська імператриця Катерина II підписала маніфест рос. “О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах”.

1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

1909 — на озброєння армії США прийнятий перший військовий літак, побудований братами Райт.

1914 — Перша світова війна: Королівство Італія оголосило про свій нейтралітет в європейському конфлікті.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1939 — Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР.

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Королівства Румунія перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1941 — на територію СРСР увійшли перші італійські війська.

1943 — відбулося повстання і втеча ув’язнених у концентраційному таборі “Треблінка”. Знищено крематорій.

1949 — академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.

1989 — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинуло 11 людей.

2014 — суд Тбілісі заочно арештував експрезидента Михеїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень.

2020 — від МКС повернулася капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні день пам’яті святого пророка Іллі.

Прикмети погоди:

дощ – до хорошого врожаю пшона;

з ранку хмарно – сівба озимих буде ранньою;

багато мошкари – теплі дні продовжаться.

Іменини у Афанасія, Олексія, Сергія, Івана, Іллі та Петра.