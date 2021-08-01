Про це повідомляє НОК України.
Останній тиждень Олімпіади-2020 в Токіо розпочинається з розіграшу 22 комплектів нагород, перших медальних івентів у боротьбі, а також старту змагань у веслуванні-спринті. Усе це відбуватиметься упродовж десятого дня Олімпіади.
КУЛЬОВА СТРІЛЬБА
02:30 – чоловіки, швидкострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Павло Коростильов. Фінал о 08:30
05:30 – чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Олег Царьков, Сергій Куліш. Фінал о 10:50
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
03:00 – чоловіки, метання молоту (кваліфікація): Михайло Кохан
04:30 – чоловіки, метання молоту (кваліфікація): Гліб Піскунов
13:20 – жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): Марина Килипко, Яна Гладійчук
14:45 – жінки, 400 м з/б (півфінал): Анна Рижикова
14:55 – жінки, 400 м з/б (півфінал): Вікторія Ткачук
ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ
03:30 – байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Марія Кічасова-Скорик
03:31 – байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Юлія Юрійчук
04:13 – каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): Павло Алтухов, Дмитро Янчук
05:08 – байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова
СТРИБКИ У ВОДУ
09:00 – чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): Олег Колодій
ВЕЛОТРЕК
09:30 – жінки, командний спринт (кваліфікація): Любов Басова, Олена Старікова. За бронзу о 12:06, фінал о 12.09
ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА
13:30 – чоловіки, до 60 кг (сутичка за бронзу) Ленур Теміров.
ЖІНОЧА БОРОТЬБА
05:30 – жінки, до 68 кг: Алла Черкасова
АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ
13:30 – довільний дует (попередні змагання): Анастасія Савчук і Марта Федіна
У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.
- На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. 29 липня першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагатиметься за “бронзу”.