2 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 22 представника України.

Про це повідомляє НОК України.

Останній тиждень Олімпіади-2020 в Токіо розпочинається з розіграшу 22 комплектів нагород, перших медальних івентів у боротьбі, а також старту змагань у веслуванні-спринті. Усе це відбуватиметься упродовж десятого дня Олімпіади.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА

02:30 – чоловіки, швидкострільний пістолет 25 м (кваліфікація): Павло Коростильов. Фінал о 08:30

05:30 – чоловіки, малокаліберна гвинтівка 50 м з трьох положень (кваліфікація): Олег Царьков, Сергій Куліш. Фінал о 10:50

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

03:00 – чоловіки, метання молоту (кваліфікація): Михайло Кохан

04:30 – чоловіки, метання молоту (кваліфікація): Гліб Піскунов

13:20 – жінки, стрибки з жердиною (кваліфікація): Марина Килипко, Яна Гладійчук

14:45 – жінки, 400 м з/б (півфінал): Анна Рижикова

14:55 – жінки, 400 м з/б (півфінал): Вікторія Ткачук

ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ

03:30 – байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Марія Кічасова-Скорик

03:31 – байдарка-одиночка, 200 м (попередні заїзди): Юлія Юрійчук

04:13 – каное-двійка, 1000 м (попередні заїзди): Павло Алтухов, Дмитро Янчук

05:08 – байдарка-двійка, 500 м (попередні заїзди): Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова

СТРИБКИ У ВОДУ

09:00 – чоловіки, трамплін 3 м (попередні змагання): Олег Колодій

ВЕЛОТРЕК

09:30 – жінки, командний спринт (кваліфікація): Любов Басова, Олена Старікова. За бронзу о 12:06, фінал о 12.09

ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА

13:30 – чоловіки, до 60 кг (сутичка за бронзу) Ленур Теміров.

ЖІНОЧА БОРОТЬБА

05:30 – жінки, до 68 кг: Алла Черкасова

АРТИСТИЧНЕ ПЛАВАННЯ

13:30 – довільний дует (попередні змагання): Анастасія Савчук і Марта Федіна

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.