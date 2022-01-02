Про це повідомляють #Букви.
У другий день нового року світ святкує День нових ідей, День наукової фантастики, День щасливого сну в Японії та День мотивації та натхнення (святкують у США). Також 2 січня – Міжнародний день інтроверта та Котячий Новий рік.
Християни у неї день вшановують Ігнатія Богоносця. Вважається, що він був наділений даром зцілювати хворих.
Пам’ятні дати:
У цей день у 2004 році космічний корабель Stardust вперше успішно пролетів повз комету 81P/Вільда. Зібрані зразки він успішно доставив на Землю.
У 1992 році, 30 років тому, Греція, Еквадор, Ефіопія, Лаос і Панама визнали незалежність України.
У 1959 році Радянський союз запустив ракету Луна-1, яка мала дістатися Місяця. Ракета не пролетіла по розрахованій траєкторії та загубилася у космосі.
У 1900 році у дипломат Джон Хей (США) оголосив про старт політики відкритих дверей, метою якої було сприяння торгівлі з Китаєм.
У 1649 році під проводом Богдана Хмельницького військо козаків повернулося до Києва після походу на західну частину теперішньої території України.
У цей день народилися:
У 1975 році — український футболіст Олександр Шовковський;
У 1932 році – Любомир Роман Іванович Винаря, відомий український історик;
У 1920 – відомий американський письменник Айзек Азімов;
У 1882 році – видатний український археолог Ярослав Пастернак;
У 1841 році народився Кость Михальчук, український мовознавець і етнограф;
У 1822 – німецький фізик Рудольф Юліус Емануель Клаузіус, німецький фізик. Він відомий як один із засновників термодинаміки і молекулярно-кінетичної теорії теплоти.
Прикмети на 2 січня:
Якщо на деревах іній – погода буде ясною;
якщо вночі видно зорі, отже, врожай буде рясним;
якщо синиці голосно щебечуть – чекайте морозу.
Іменини сьогодні у Данила, Гната, Івана та Антона.
- Нагадаємо, 1 січня у світі святкували Новий рік, Всесвітній день миру і День суспільного надбання.