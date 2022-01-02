2 січня у світі святкують День в’язня, Другий день Нового року та День наукової фантастики та День інтроверта.

Про це повідомляють #Букви.

У другий день нового року світ святкує День нових ідей, День наукової фантастики, День щасливого сну в Японії та День мотивації та натхнення (святкують у США). Також 2 січня – Міжнародний день інтроверта та Котячий Новий рік.



Християни у неї день вшановують Ігнатія Богоносця. Вважається, що він був наділений даром зцілювати хворих.

Пам’ятні дати:

У цей день у 2004 році космічний корабель Stardust вперше успішно пролетів повз комету 81P/Вільда. Зібрані зразки він успішно доставив на Землю.

У 1992 році, 30 років тому, Греція, Еквадор, Ефіопія, Лаос і Панама визнали незалежність України.

У 1959 році Радянський союз запустив ракету Луна-1, яка мала дістатися Місяця. Ракета не пролетіла по розрахованій траєкторії та загубилася у космосі.

У 1900 році у дипломат Джон Хей (США) оголосив про старт політики відкритих дверей, метою якої було сприяння торгівлі з Китаєм.

У 1649 році під проводом Богдана Хмельницького військо козаків повернулося до Києва після походу на західну частину теперішньої території України.

У цей день народилися:

У 1975 році — український футболіст Олександр Шовковський;

У 1932 році – Любомир Роман Іванович Винаря, відомий український історик;

У 1920 – відомий американський письменник Айзек Азімов;

У 1882 році – видатний український археолог Ярослав Пастернак;

У 1841 році народився Кость Михальчук, український мовознавець і етнограф;

У 1822 – німецький фізик Рудольф Юліус Емануель Клаузіус, німецький фізик. Він відомий як один із засновників термодинаміки і молекулярно-кінетичної теорії теплоти.

Прикмети на 2 січня:

Якщо на деревах іній – погода буде ясною;

якщо вночі видно зорі, отже, врожай буде рясним;

якщо синиці голосно щебечуть – чекайте морозу.



Іменини сьогодні у Данила, Гната, Івана та Антона.