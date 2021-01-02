Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1610 — суд над підручними графині Елізабет Баторі, племінниці короля Стефана Баторія. Обвинувачені катували й убивали сотні сільських дівчат, аби графиня купалася в крові.

1788 — Джорджія стала 4-им штатом Сполучених Штатів Америки.

1796 — У Росії скасована стаття 15 Жалуваної грамоти, що забороняла тілесні покарання для дворян.

1839 — Луї Даґер зробив першу фотозйомку Місяця.

1843 — У Дрездені, в Дрезденської придворної опері, відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера “Летючий голландець”.

1870 — Почалося спорудження Бруклінського мосту.

1874 — Іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку.

1936 — Науковці Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових й інфрачервоних променів та пристрій, що перетворював промені в потік електронів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення.

1944 — Перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою.

1959 — СРСР робить перший запуск ракети “Луна-1” до Місяця. “Луна-1” не летить за розрахованою траєкторією і губиться в космосі.

1992 — Припинилися повноваження народних депутатів СРСР.

1992 — Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

1999 — Стався потужний сніговий буревій на Середньому Заході США. Зокрема в Чикаго намело снігового покриву на 487 мм при температурі −25 °С. Такий удар стихії призвів до загибелі 68 людей.

Яке сьогодні церковне свято:

2 січня православні християни вшановують Іоанна Кронштадського – святого, який жив у XIX столітті. А також святого Ігнатія Богоносця.

За народними переказами Ігнатія, коли він був маленьким, сам Ісус носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей. Коли відбувалися Траянські гоніння християн, то Ігнатія заарештували та відправили з Антіохії до Риму. Там його стратили – кинули на розтерзання до голодних левів.

Народні прикмети:

Хмари йдуть проти вітру – піде сніг.

Білі хмари – на вітер, сині – буде тепло.

Якщо до Різдва буде багато бурульок під стріхою, добре вродить ярина, особливо ячмінь.

Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.

Якщо синиці голосно щебечуть – то, за прикметами, чекай довгі, холодні дні.

За прикметами, яка погода 2 січня, таким і буде місяць серпень. Якщо на вулиці сльота і хуртовина – холодним і дощовим, а якщо мороз і ясно – то спекотним і сонячним.

Іменини: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.