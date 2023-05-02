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2 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

2 травня відзначають Всесвітній день тунця, Всесвітній день скрапбукінгу та Всесвітній день боротьби з астмою. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Іоанна.

Вівторок, 2 травня 2023, 07:26
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день тунця: Генеральна Асамблея ООН на своєму 55-му пленарному засіданні 7 грудня 2016 року, прийняла резолюцію A/RES/71/124 і пропонує всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародним і регіональним організаціям і громадянському суспільству , включаючи неурядові організації, належним чином відзначати Всесвітній день тунця, який проголосила відзначати 2 травня.

Всесвітній день скрапбукінгу: багато людей думають, що скрапбукінг – це сучасне явище, але історія альбомів, відомих як те, що ми сьогодні назвали б альбомом для вирізок і фотографій, підіймається не тільки на час винайдення фотографії, але й до появи поняття “альбом для вирізок”. Доводячи, що старі ідеї можуть знову стати новими, новітня форма скрапбукінгу сягає своїм корінням також в одну з найстаріших форм збереження особистої історії.

Всесвітній день боротьби з астмою: проводять у перший вівторок травня. Перший Всесвітній день боротьби з астмою 1998 року відзначали у понад 35 країнах світу. Відтоді кількість учасників збільшувалася з кожним разом, і цей день став одним із найважливіших заходів із просвітництва та інформування населення про астму у світі. Зараз він проводиться під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Польща – День прапора
  • Іспанія – День Мадрида
  • М’янма – День селян
  • Індонезія – День освіти
  • Ізраїль – Національне свято Ізраїля
  • США – День шоколадного трюфеля
  • Іран – День вчителя

Цього дня у світі:

  • 1312 — Папа Римський Климент V передав майно тамплієрів Ордену госпітальєрів
  • 1611 — опубліковано першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії — “Біблію короля Якова” (KJV, King James Version)
  • 1668 — Перший Аахенський мир, укладений між Францією й Іспанією
  • 1703 — у Москві лютеранський пастор Ернст Глюк заснував першу в Росії гімназію
  • 1817 — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей
  • 1848 — у Львові створили першу українську політичну організацію — Головну Руську Раду
  • 1892 — в Києві запустили електричний трамвай, перший у Російській імперії
  • 1945 — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію
  • 1980 — з візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки
  • 1982 — під час Фолклендської війни британська атомна субмарина потопила аргентинський крейсер “Генерал Бельграно”. 323 загиблих
  • 1986 — перемігши Атлетіко (Мадрид)” 3:0, “Динамо (Київ)” завойовує Кубок Кубків 1985/86
  • 2011 — за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен.
  • 2014 — Протистояння в Одесі 2 травня 2014: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей

Яке сьогодні церковне свято:

2 травня в православному календарі — день пам’яті святого Іоанна. Жив він у VIII столітті. Ще в молодому віці вирішив присвятити своє життя служінню Господу, тому пішов до лаври святого Харитона. Розташовувалася вона поблизу Мертвого моря і вже тоді вважалася однією з найстаріших в Палестині. Там він духовно просвіщався, тому отримав прізвисько Старопечерник.

Прикмети:

  • Береза раніше, ніж клен чи вільха, розквітає – літо буде теплим.
  • Приємна погода на початку місяця – чекай на холод наприкінці.
  • Якщо у перші дні травня холоди настали, то останні спекотними будуть.
  • Качки звили гніздо поблизу струмка – влітку чекай посухи, а якщо далеко – дощів.

Традиції:

  • Наші предки в цей день ходили в храм і молилися святому – просили захисту від злодіїв. Преподобний Іоан допомагає знайти вкрадені речі.
  • Забороняється ходити у старому одязі, якщо одягнути новий, то можна привернути щастя та талан.
  • Також у день Іоанна Старопечерника заведено розвішувати одяг на кущах, деревах та розкладати на молодій траві. З давніх пір збереглася впевненість, що сила молодих пагонів і весняна вода передасться полотнам, а сонце наситить їх своєю благодаттю.

Іменини сьогодні святкують:

Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.

Теги: 2 травня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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