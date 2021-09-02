Цього дня о 9-й годині 2 хвилини (за токійським часом) було підписано формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника нацистської Німеччини – Японської імперії.

82 роки й один день тому, 1 вересня 1939 року, через тиждень після підписання договору з СРСР про ненапад, так званого пакту Молотова — Ріббентропа, Німеччина напала на територію Польщі. Тоді ж розпочалася найбільша та найкривавіша трагедія людства – Друга світова війна.

Українці у складі польської армії стали до бою вже 1 вересня 1939 року, а українські міста Львів, Самбір та Дрогобич зазнали бомбардування німецькою авіацією протягом перших кількох днів. СРСР долучився до Другої світової 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини. Цього дня радянські війська увійшли в Польщу та окупували Західну Україну та Західну Білорусь.

Землі України з перших днів опинилися в епіцентрі бойових дій. Для України ця війна була черговою національною трагедією, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі імперські традиції та часом – вбивати інших українців.

У 76-ту річницю завершення Другої світової війни, #Букви згадують її жертв.

У цей період було вчинено найбільші в історії злочини проти людства (зокрема Голокост, масові знищення людей в концтаборах, масова депортація цілих народів), а також уперше у військових цілях використана атомна зброя.

“Землі, залиті кров’ю” (Bloodlands) – саме так історик Тімоті Снайдер називає території між Центральною Польщею та Західною Росією, на якій сталінізм, німецько-російська окупація Польщі та Друга світова війна спричинили спустошення неймовірного масштабу.

Злочини радянської влади проти України

За кілька днів червня 1941 року під час відступу з територій в Західній Україні НКВС убили понад 5 тисяч осіб у кільканадцяти тюрмах. Під час події, яка згодом отримала назву Заліщицька трагедія на Тернопільщині, НКВС спалило два ешелони з в’язнями (14 вагонів, у кожному 50–70 людей), а потім скинуло їх у воду, адже відступаючи радянські війська зруйнували залізничний міст через Дністер.

Радянська влада приховувала факти геноциду єврейського населення на територіях, захоплених Третім Рейхом, а коли почала визнавати їх, то подавала як страти комсомольського та комуністичного активу. Тож після окупації нацистами Києва єврейське населення виявилося не поінформованим про небезпеку.

У цей моторошний для єврейського народу період нацистського переслідування життя багатьох із них допомогли врятувати українці. Верховна Рада України своєю постановою встановила 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Для вшанування людей, які здійснили подвиг, рятуючи євреїв, держава Ізраїль із 1963 року нагороджує таких рятівників почесним званням “Праведник народів світу” та почесним громадянством Ізраїлю. Україна на четвертому місці за кількістю праведників народів світу, а це понад 2,5 тисячі героїв. Але це далеко не всі – просто імена решти стер час.

З перших місяців війни радянське керівництво під час відступів намагалося застосовувати тактику “випаленої землі” – знищували всю інфраструктуру без будь-якої турботи про населення, що не мало змоги евакуюватися. Найяскравішим проявом такої тактики був підрив греблі Дніпрогесу в Запоріжжі. Німецьке командування стверджувало, що втратило тоді 1,5 тис. своїх бійців. Жертви ж серед червоноармійців та цивільного населення оцінюються від 20 тис. до 120 тисяч осіб.

Цілі народи звинувачувалися в колабораціонізмі та примусово депортували з місць їх історичного проживання. Почалося все з 1941 року й примусового виселення за Волгу приазовських німців. Але по-справжньому маховик депортацій запрацював наприкінці війни, коли радянське керівництво звинуватило в роботі на ворога чимало етносів.

Найвідомішим прикладом такої практики стала депортація кримських татар. У телеграмі Сталіну НКВС прозвітував про виселення 183 155 осіб. Самі кримські татари нарахували 423 100 депортованих. Від нелюдських умов перевезення, а також у перші роки після переселення загинуло понад 46% депортованих кримських татар.

Українці зазнали кількох хвиль переселення, перші дві сталися ще до війни. Протягом 1945–1947 років понад 80 тис. осіб із Західної України було депортовано на Донбас та в Сибір через звинувачення в “націоналізмі” та “пособництві УПА”.

Злочини нацистського режиму на території України

Кривава неділя у Станіславі (нині – Івано-Франківськ) – масове вбивство в окупованому нацистами Станіславі від 6 тисяч до 12 тисяч єврейського населення міста, організоване 12 жовтня 1941 року гауптштурмфюрером СС Гансом Крюгером у зв’язку із запланованим на 22 жовтня приїздом до міста генерал-губернатора Франка та губернатора дистрикту Галичина Ляша.

Бабин Яр – урочище на північно-західній околиці Києва, яке стало братською могилою і символом Голокосту в Україні. У Бабиному Яру ще під час Голодомору 1932-1933 років було поховано тисячі людей, замордованих радянським режимом. Але справжнє пекло там розгорнулося саме під час війни.

Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках урочище стало місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв і ромів, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, “саботажників”, порушників комендантської години та інших.

Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року там розстріляли майже 34 000 євреїв. Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли знищили 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, розташованої безпосередньо біля Бабиного Яру.

Бабин Яр – це некрополь для за різними даними від 100 тисяч до 150 тисяч цивільних громадян і військовополонених.

Кам’янець-Подільська різанина — масове вбивство наприкінці серпня 1941 року в районі міста Кам’янець-Подільський близько 23 600 євреїв, скоєне особовим складом 320-го батальйону поліції та членами “штабу особливих акцій” Вищого начальника СС і поліції Півдня Росії обергрупенфюрера СС Фрідріха Єккельна.

Корюківська трагедія — масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області України), вчинене 1-2 березня 1943 року загонами СС та угорської військової жандармерії. Визнане найбільшим одночасним убивством цивільного населення часів Другої світової війни у Європі.

На території України (спільно з Закарпаттям та Кримом) було 817 нацистських таборів примусового утримування цивільного населення та військовополонених, з них: концтаборів – 6; виправно-трудових таборів – 7; гестапівських тюрем – 68; гетто – 304; таборів примусової праці для євреїв – 78; трудових таборів – 22; таборів для військовополонених – 242; пересильних таборів – 23; таборів для цивільного населення – 67.

Україна втратила у Другій світовій війні приблизно 9 мільйонів осіб та 40 відсотків свого економічного потенціалу. Проти гітлерівців воювали 6 млн українців у лавах Червоної армії, 100 тисяч осіб в арміях УПА, понад 250 тисяч українців в арміях союзників.

У Другій світовій війні Україна втратила за різними даними від 3 до 4 мільйонів військових, понад 5 мільйонів цивільних. 700 українських міст і 28 тисяч сіл було зруйновано або й повністю знищено.

Під час Голокосту на території окупованої України було вбито 1,5 мільйони євреїв. 2 мільйони євреїв було вивезено на примусові роботи до Третього Райху. Щонайменше 34 000 євреїв розстріляли біля урочища Бабин Яр.

Після звільнення територій від нацистів понад 500 тисяч українців було репресовано в Західній Україні. Понад 230 тисяч кримських татар, болгар, греків та представників інших етнічних меншин депортували з місць їх історичного проживання.

Загалом, ця війна забрала життя за різними даними від 50 до 85 млн осіб у всьому світі.



Пам’ятаємо…