У четвер, 2 вересня, в Україні відзначається День нотаріату, а у світі День закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

День “Поглянь ще раз”

День демократії в Тибеті

День перемоги над Японією в США

Міжнародний день каберне

Національний день В’єтнаму

Національний день чорниці і Національний день вівсянки на сніданок в США.

Цей день в історії:

490 до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: “Радійте. Ми перемогли!”, помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов’язковою частиною олімпійської програми.

44 до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголосив першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря. Прихильник відновлення республіки, Цицерон був занесений у списки людей, що підлягали знищенню, і наступного року був убитий за наказом Марка Антонія.

31 до н. е. — битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.

1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).

1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.

1789 — засновано міністерство фінансів США.

1794 — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1831 — вийшла друком перша частина”Вечорів на хуторі біля Диканьки” українського письменника Миколи Гоголя.

1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1870 — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулювала і здалась в полон пруським військам. Французький імператор Наполеон III зрікся престолу, Франція знову стала республікою.

1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт

1898 — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобули перемогу над 50-тисячною мусульманською армією (одним із британських підрозділів командував лейтенант Вінстон Черчилль). Повстання під проводом Мухаммеда Ахмеда (Магді) було придушене.

1935 — Джордж Ґершвін завершив роботу над оперою “Поргі і Бесс”.

1941 — Похорон в Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника.

1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.

1945 — в гавані Токіо на борту лінкора “Міссурі” було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 — В’єтнам проголосив свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам.

1958 — вперше вийшло в етер телебачення Китайської Народної Республіки.

1967 — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим.

1978 — учасник групи “Бітлз” Джордж Гаррісон одружився з Оливією Тринідад Аріас

1987 — у Москві почався суд над німецьким пілотом Матіасом Рустом, котрий в травні цього ж року перелетів радянсько-фінський кордон і посадив свій літак на Красній площі в Москві. За порушення кордону Руст був ув’язнений на 4 роки, але був звільнений 3 серпня 1988 року.

1990 — у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1991 — США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.

1993 — в Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.

1996 — в Україні замість карбованця ввели нову валюту — гривню.

2015 — Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України

Церковне свято: 2 вересня віруючі вшановують пам’ять пророка Самуїла.

Прикмети погоди:

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо вранці немає роси, то день буде дощовим;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже морозною.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.