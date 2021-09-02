Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- День “Поглянь ще раз”
- День демократії в Тибеті
- День перемоги над Японією в США
- Міжнародний день каберне
- Національний день В’єтнаму
- Національний день чорниці і Національний день вівсянки на сніданок в США.
Цей день в історії:
490 до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: “Радійте. Ми перемогли!”, помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов’язковою частиною олімпійської програми.
44 до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголосив першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря. Прихильник відновлення республіки, Цицерон був занесений у списки людей, що підлягали знищенню, і наступного року був убитий за наказом Марка Антонія.
31 до н. е. — битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.
1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).
1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.
1789 — засновано міністерство фінансів США.
1794 — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.
1831 — вийшла друком перша частина”Вечорів на хуторі біля Диканьки” українського письменника Миколи Гоголя.
1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.
1870 — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулювала і здалась в полон пруським військам. Французький імператор Наполеон III зрікся престолу, Франція знову стала республікою.
1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт
1898 — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобули перемогу над 50-тисячною мусульманською армією (одним із британських підрозділів командував лейтенант Вінстон Черчилль). Повстання під проводом Мухаммеда Ахмеда (Магді) було придушене.
1935 — Джордж Ґершвін завершив роботу над оперою “Поргі і Бесс”.
1941 — Похорон в Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника.
1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.
1945 — в гавані Токіо на борту лінкора “Міссурі” було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.
1945 — В’єтнам проголосив свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам.
1958 — вперше вийшло в етер телебачення Китайської Народної Республіки.
1967 — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим.
1978 — учасник групи “Бітлз” Джордж Гаррісон одружився з Оливією Тринідад Аріас
1987 — у Москві почався суд над німецьким пілотом Матіасом Рустом, котрий в травні цього ж року перелетів радянсько-фінський кордон і посадив свій літак на Красній площі в Москві. За порушення кордону Руст був ув’язнений на 4 роки, але був звільнений 3 серпня 1988 року.
1990 — у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.
1991 — США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.
1993 — в Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.
1996 — в Україні замість карбованця ввели нову валюту — гривню.
2015 — Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України
Церковне свято: 2 вересня віруючі вшановують пам’ять пророка Самуїла.
Прикмети погоди:
- Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;
- Якщо вранці немає роси, то день буде дощовим;
- Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже морозною.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.