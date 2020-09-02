У середу, 2 вересня, в Україні день нотаріату, а православні християни вшановують святого Самуїла.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У В’єтнамі сьогодні День незалежності, в Росії – день патрульно-постової служби, а в Україні – День нотаріату.

День нотаріату

Це свято в Україні відзначають щорічно 2 вересня. Свято було започатковано у 2010 році указом президента України Віктора Ющенка. Це була підтримка ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати.

22 лютого 2010 року на Україні офіційно було встановлено День нотаріату.

Рішення звернутися до глави держави з подібним проханням Українська нотаріальна палата (до якої входить близько 5000 нотаріусів) прийняла ще в кінці 2007 року, але, через бюрократичну тяганину, до президента ця пропозиція дійшла значно пізніше.

15 червня 2009 року Міністерство юстиції України звернулося з пропозицією до Президента України Віктора Ющенка встановити нове професійне свято – День нотаріату України. У зверненні, зокрема, говорилося:

“… нотаріус є захисником прав людини, оскільки надає незалежну і неупереджену юридичну допомогу на принципах рівності, законності і справедливості … введення Дня нотаріату України – це визнання і підтвердження авторитету і відповідальності, справедливу винагороду за досягнення і успіхи, яке перетворило б звичайний день в справжній професійне свято …”.

22 лютого 2010 року, за три дні до закінчення своїх повноважень на посту президента, Ющенко підписав Указ № 211/2010 “Про День нотаріату”. Своє схвалення введення подібної дати президент пояснив у своєму указі так:

“Враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати …”

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення. Здійснення нотаріальних дій покладено на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) і приватних нотаріусів.

День нотаріату не є неробочим днем, якщо (в залежності від року) не потрапляє на вихідний.

Православні свята 2 вересня

У православній церкві 2 вересня вшановують пам’ять пророка Самуїла.

Пророк Самуїл народився за 1146 років до народження Христа. Його мати Анна, одна з двох дружин Елкани, довгий час залишалася бездітною. Але Бог явив чудо, і Анна народила сина, якого обіцяла присвятить Богові.

У віці трьох років мати віддала Самуїла на служіння в храм. Він допомагав пророкові Іллі, який був ізраїльським суддею в той час.

Після смерті Іллі Самуїл став суддею Ізраїлю. Він же і помазав Саула на царя, через що епоха суддів закінчилася.

При суддівстві Самуїла з полону був повернутий Ковчег Божий, а пізніше і всі міста, захоплені филистимлянами.

Самуїл керував народом 40 років. Постарівши, він помазав на царство святого Давида, другого царя Ізраїлю. Пророк помер в глибокій старості. У 406 році мощі пророка Самуїла були перенесені з Юдеї в Константинополь.

Життя пророка Самуїла описана в першій книзі Царств.

Прикмети на Самойлів день: що не можна робити

Пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Тому на 2 вересня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.

Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картопля з грибами – символ ситої зими і рясних врожаїв. Готували страву зі свіжими опеньками.

Вважалося, що на Самойлів день необхідно сходити в ліс за опеньками, так як з’явилися в цей день гриби вже придатні для збору, засолювання і сушки.

Також подавали буряк і страви з нього, особливо якщо в будинку була незаміжня дівчина. Цей овоч був прикметою на швидке заміжжя в Самойлів день.

У своїх молитвах до пророка Самуїла прийнято звертатися про захист і здоров’я для близьких чоловіків, а також про гарну погоду під час осінніх польових робіт.

На Самойлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно збудеться.

Прикмети:

Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.

Якщо в цей день журавлі на південь полетіли – зима буде рання.

Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.

Що не можна робити:

Не можна давати комусь в борг;

Не можна зберігати поламані речі;

Не можна відмоваиваться від допомоги;

Не можна вживати жирну і шкідливу їжу і спиртне;

Нові знайомства в цей день заводити не слід, так як через деякий час ці знайомства доставлять вам чимало неприємностей;

Не можна стригти волосся і нігті;

Розчісуватися чимось окрім дерев’яної щітки або гребеня;

Залишати дітей без нагляду навіть на одну хвилину;

Приймати важливі рішення щодо любовних відносин вінчатися і свататися.

2 вересня: цей день в історії

1642 – англійський революційний парламент заборонив театри.

1758 – на острові Баффін проведено перше в Канаді англіканське богослужіння.

1794 – початок будівництва Одеси.

1922 – на заводах Генрі Форда з’явилося попередження, що будь-кого, від кого нестиме запахом пива, вина або міцніших напоїв, чекає негайне звільнення з роботи.

1986 – канадка Кеті Сміт (Cathy Smith) засуджена до трьох років в’язниці за ненавмисне вбивство американського актора Джона Белуші, який помер від передозування наркотиків.

1996 – в Україні введена нова валюта – гривня.

Іменинники 2 вересня

1944 – Клод Ніколь, швейцарський фізик, льотчик, астронавт, єдиний швейцарець, який побував в космосі.

1963 – Станіслав Черчесов, російський футболіст і футбольний тренер, головний тренер збірної Росії з футболу (з 2016).

1964 – Кіану Рівз, канадський актор, кінорежисер, продюсер і музикант (бас-гітарист).

1965 – Леннокс Льюїс, британський і канадський боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу (1999).

1966 – Сальма Хайек, мексикансько-американська актриса, володарка премії “Еммі”.

1967 – Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України (2009).