У ніч на 11 серпня російські окупанти обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, цієї ночі росіяни тричі обстріляли з РСЗВ “Град” Нікопольський район. Загалом зафіксовано 120 прильотів.

Внаслідок обстрілів загинуло двоє мешканців Нікополя, ще семеро отримали поранення. Серед поранених – 13 річна дівчинка.

У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані вщент. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають під ними людей.

Пошкоджено також три школи, декілька магазинів, гаражів та автомобілей. Перебито лінію електропередач, через що зараз понад 6000 мешканців Нікополя залишились без електроенергії.

Під ворожими обстрілами опинилась і Червоногригорівська громада Нікопольського району. Пошкоджено 14 будинків, зачепило амбулаторія, магазин та стадіон. Близько 1000 мешканців залишись без електроенергії.

Криворізький район росіяни обстріляли з РСЗВ “Ураган”. Під вогнем опинилась Зеленодольска громада, де внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж. Полум’я вже приборкали рятувальники, серед людей ніхто не постраждав.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада: пошкоджено декілька будинків та млин. Постраждало місцеве подружжя, жінку довелось госпіталізувати.

По Дніпровському районі росіяни випустили ракету. Масштаби руйнувань ще встановлюються.