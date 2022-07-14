Російська Федерація продовжує атакувати цивільну інфраструктуру в України: остання ракетна атака по Вінниці, за попередньою інформацією, травмувала шістьох осіб і убила двох.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

6 осіб поранено, 2 загиблих, зокрема мала дитина.



На місці прильотів виникла пожежа. Полум’я перекинулося на автостоянку неподалік. Зараз там горять близько 50 автомобілів.

Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють рятувальники.