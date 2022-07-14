Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
6 осіб поранено, 2 загиблих, зокрема мала дитина.
На місці прильотів виникла пожежа. Полум’я перекинулося на автостоянку неподалік. Зараз там горять близько 50 автомобілів.
Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють рятувальники.
- Під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. Також росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей.