Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.  

6 осіб поранено, 2 загиблих, зокрема мала дитина. 

На місці прильотів виникла пожежа. Полум’я перекинулося на автостоянку неподалік. Зараз там горять близько 50 автомобілів.

Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють рятувальники. 