У п'ятницю, 2 жовтня, в світі святкую День усмішки, і також згадують про жертв насильства. Професійне свято сьогодні у урологів.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день посмішки (World Smile Day) відзначають щорічно в честь появи в 1963 році символу смайлика.

Міжнародний день уролога – своє професійне свято відзначають медичні працівники цієї сфери щорічно 2 жовтня.

Міжнародний день соціального педагога – свято було засновано в 2009 році на Міжнародній конференції соціальних педагогів.

Міжнародний день ненасильства (International Day of Non-Violence) був встановлений під егідою ООН в 2007 році і відзначається 2 жовтня в честь дня народження Махатми Ганді, індійського основоположника філософії ненасильства.

Всесвітній день сільськогосподарських тварин був заснований в 1983 році з метою захисту прав тварин і позбавлення їх від непотрібних страждань, примітно, що він також приурочений до дня народження Махатми Ганді, що пропагував ненасильство і вегетаріанство.

Всесвітній день таблиці множення (World Multiplication Table Day) – в 2020 році цей математичне свято відзначає свій 10-річний ювілей.

Православні свята 2 жовтня

У цей день православна церква вшановує день пам’яті мучеників Трохима, Зосими, Саватія і Доримедонт, а також благовірного великого князя Ігоря, у Святому Хрещенні Георгія, Чернігівського та Київського.

У народі згадують святих Трохима і Зосима пасіка. В цей час люди готували вулика до зимівлі і подавали на частування мед. Трофімова вечірки вважалися вдалим періодом для вибору наречених, наречених і сватання.

Прикмети:

якщо на Трохима віє вітер південний – на наступний рік буде врожай озимих;

для міцного здоров’я вранці їли мед і запивали теплою водою;

на Трохима не проходить щастя мимо.

листя з дерев опадають – пора ставити вулики в пасіки.

Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим.

Бджоли льотки щільно закладають – буде холод та багато снігу взимку.

Що не можна робити:

Не варто в цей період приймати важливі рішення.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору, відкладіть її на більш відповідний час.

Не варто вести переговори і здійснювати серйозні вчинки.

Іменинники: Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим і Федір.

2 жовтня: цей день в історії

1413 – між Королівством Польським та Великим Князівством Литовським укладена Городельська унія.

1535 – французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелаге і назвав його Монреалем.

1608 – Іван (Ханс) Ліпперсхей представив голландському уряду свій винахід – прототип оптичного телескопа.

1836 – Чарльз Дарвін повернувся з 5-річної навколосвітньої подорожі, після чого почав розвивати свою теорію еволюції.

1928 – в Мадриді заснована організація Опус Деї, що отримала широку популярність завдяки роману Дена Брауна “Код да Вінчі”.

1997 – офіційно оголошено, що в Японії було знайдено людський ген, що забезпечує функції біологічного годинника.

Іменинники 2 жовтня

1869 – Махатма Ганді, індійський політичний діяч, філософ.

1891 – Йосип Бокшай, український художник живописець.

1914 – Юрій Левітан, диктор Всесоюзного радіо.

1948 – Донна Каран, американська модельєр, творець марки Donna Karan New York.

1951 – Стінг, англійський рок-музикант, співак, автор пісень.

1973 – Андрій Данилко, український артист естради (Вєрка Сердючка), співак, автор пісень.