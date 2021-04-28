Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі 28 квітня прогнозувалися сильні заморозки у повітрі 0-5 °C. У південно-східній частині країни заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C.
Вдень найтепліше буде у південних областях – від +11 °C до +16 °C.
Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 °C.
- 27 квітня в Україні дощитиме у південних та східних областях. На решті території опади не прогнозуються.