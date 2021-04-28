Сьогодні, 28 квітня, по всій Україні прогнозується ясна погода, без опадів. Температура вдень - до +16 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 28 квітня прогнозувалися сильні заморозки у повітрі 0-5 °C. У південно-східній частині країни заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C.

Вдень найтепліше буде у південних областях – від +11 °C до +16 °C.

Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 °C.