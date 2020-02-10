Втретє на стадіоні "Арена Львів" організатори Global Events та Lviv Convention Bureau зберуть провідних спеціалістів з усього світу, аби розібрати актуальні питання світового івент-ринку сьогодення.

Форум Івент Індустрії 2020 буде присвячений побудові стосунків на ринку на основі людських якостей та цінностей, котрі мають стати головними запоруками розвитку подієвого ринку майбутнього.

На 1500 учасників Форуму очікують понад 80 спікерів, серед яких: засновники найкращих івент-агенцій, організатори наймасштабніших фестивалів, концертів та конференцій (Love It Rhythm 2019 (Monatik Stadium Show), UPark, Atlas Weekend, Z-Games, Leopolis Jazz, Faine Misto, Kyiv International Economic Forum та багатьох інших), найвідоміші продюсери країни, рекордсмени Гіннеса та України та призери світових премій в сфері івентів. Протягом трьох днів кожен учасник матиме можливість відвідати 5 тематичних залів з найцікавішими темами, виставку івент-послуг Event Expo, Business meeting room, Training room та опанувати івент-менеджмент у першій школі з основ організації подій Eventology.

В рамках EIF2020 також відбудеться City Reception Meeting – офіційний прийом івенторів (20.02.2020) та традиційні Afterparty 21 та 22 лютого у популярних закладах Львова.

Форум буде корисний для:

професіоналів та новачків event-галузі;

організаторів заходів різних форматів та масштабів, замовників послуг;

незалежних учасників event-індустрії (креативних та технічних фахівців);

керівників HR/PR/MARKETING департаментів компаній;

агенцій та менеджерів у сфері PR, маркетингу, просування;

журналістів, блогерів, медіа-фахівців.

Квитки можна придбати на офіційному сайті Форуму: www.eventindustry.com.ua або на сайті офіційного тікетінг-партнера www.Gastroli.ua.

Змінюй та формуй індустрію разом з EIF2020!

Захід у Facebook – https://www.facebook.com/eventindustryforum