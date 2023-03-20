20 березня відзначається Міжнародний день щастя, Міжнародний день французької мови та День весняного рівнодення. За церковним календарем вшановують пам'ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний День щастя. На 118-му пленарному засіданні ООН визнала актуальність щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями та запропонувала всім державам-членам ООН, міжнародним та регіональним організаціям, а також громадянське суспільство застосовувати більш комплексний, справедливий і збалансованний підхід до економічного зростання, який сприяє викоріненню бідності, сталому розвитку та забезпеченню щастя і благополуччя всіх народів.

Ініціатива святкування Дня щастя належить Королівству Бутан. В липні 2006 року був введенний Міжнародний індекс щастя для відображення добробуту людей і стану навколишнього середовища. В Україні існує місто Щастя, також чимало населених пунктів мають похідну назву від слова “щастя”: Щасливе.

Міжнародний день французької мови. Свято було засновано Організацією Об’єднаних Націй недавно — лише у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Дата 20 березня для цього свята вибрана, коли святкується Міжнародний день Франкофонії. У цей день 2010 року відзначалася 40-ва річниця міжнародної організації Франкофонія, яка була заснована у 1970 році.

З 1946 року французька мова є офіційною і робочою мовою ООН (входить до числа шести робочих мов ООН), а також є офіційною мовою значної кількості міжнародних організацій. Французька мова також є однією з офіційних мов п’яти країн, які проводять одну з 16 миротворчих операцій ООН.

Крім Франції, мова широко поширена в Бельгії, Швейцарії, Канаді та багатьох інших країнах. Крім іншого, на сьогодні французька мова — одна з найпопулярніших у світі об’єктів вивчення серед іноземних мов. Число людей, здатних спілкуватися французькою, досягає майже 200 мільйонів.

День весняного рівнодення. Рівнодення — мить, коли центр сонячного диска у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. У дні рівнодення тривалість дня на всій Землі, крім районів земних полюсів, майже дорівнює тривалості ночі. “Майже”, тому що початок дня визначають за появою над горизонтом краю сонячного диска (а не його центру). Внаслідок значного кутового діаметра Сонця та рефракції тривалість дня навіть у рівнодення буде на кілька хвилин більшою за 12 годин, а тривалість ночі, відповідно, меншою.

У багатьох народів у різні часи весняне рівнодення було початком Нового року. Цей момент слугує відліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема в юдаїзмі (Песах), християнстві (обчислення дати Великодня), ісламі (Навруз) тощо.

У слов’ян під час осіннього рівнодення відзначали Весілля Свічки або свято Сороки. Традиційно в Україні вважалося, що треба спостерігати за прикметами та проводити цей день якомога веселіше, було прийнято влаштовувати яскраве та веселе свято.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Туніс – День Незалежності Республіки.

Цього дня у світі:

1602 — заснована Голландська Ост-Індійська компанія (VOC), перша у світі офіційно зареєстрована публічна компанія.

1815 — Наполеон I Бонапарт повернувся до Парижа після ув’язнення на острові Ельба. Початок правління “ста днів”.

1854 — заснована Республіканська партія США.

1883 — підписана Паризька конвенція про охорону промислової власності, одна з перших та найважливіших у цій галузі.

1890 — за наполяганням нового імператора рейхсканцлер Отто фон Бісмарк закінчив політичну кар’єру.

1916 — Альберт Ейнштейн опублікував свою загальну теорію відносності.

1917 — українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради.

1921 — на плебісциті більшість жителів Верхньої Сілезії висловились за перебування у складі Німеччини.

1933 — поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в’язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи.

1939 — німецький ультиматум Литві з вимогою передати Клайпедський край, що був задоволений два дні потому.

1941 — СРСР повернув уряду Міклоша Горті 56 угорських прапорів, захоплених російською імператорською армією після придушення угорської революції 1848—1849.

1956 — проголошено незалежність Тунісу.

1991 — на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР створено Національний банк України; Українська РСР націоналізувала союзні банки на своїй території.

1995 — Заринова атака в Токійському метрополітені, влаштована деструктивним культом Аум Сінрікьо.

2003 — американсько-британсько-австралійські війська вторглися в Ірак.

2007 — вийшла комп’ютерна гра S.T.A.L.K.E.R. українського розробника GSC Game World.

2015 — повне сонячне затемнення, рівнодення та супермісяць відбулися в один день.

2018 — Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. Василій і Єфрем були єпископами і були послані 300 року патріархом Гермоном до міста Херсонеса для проповіді. Ходив Василій і проповідував для скіфів, які жили на берегах Дунаю. Там його закатували язичники.

Єфрема побили камінням за намовою іудеїв. Коли три інших єпископа (Євгеній, Елпідій і Агафодор), що також проповідували поблизу Тавриди, почули про смерть Василія, то прийшли до Херсонесу, щоб продовжити його справу. Але скоро і вони були вбиті.

Через деякий час патріарх послав ще одного єпископа — Еферія. Він вже вільно проповідував, тому що імператор Костянтин Великий царював в той час. Еферій помер мирною смертю і його послідовником став Капітон. Якось зажадали від нього невірні мешканці міста Херсонеса доказів дива Господнього. Святитель з молитвою увійшов тоді в розпечену піч, але залишився неушкодженим. Тоді багато язичників охрестилося. Однак варвари потопили єпископа у річці Дніпро.

Прикмети:

Похмурий день — будуть заморозки

Синій горизонт – скоро потепліє

Дме південний вітер — буде весняна посуха

Тане вода, але лід тримається — буде неврожайний рік

Побачити жайворонка до тепла, а зяблика — до холоду.

Традиції:

20 березня, на думку наших предків, відбувалася зміна сезонів. Тому часто в цей день вже відчутна відлига, біжать струмки снігу, який розтанув. З дахів можуть зриватися цілі пласти снігу і бурульки. В народі говорили, що це гріхи людські падають на землю. Щоб попросити вибачення за свої гріхи або уникнути спокуси, варто помолитися перед іконою Богородиці “Споручниця грішних”.

Іменини:

Василь, Павло, Євген, Нестор, Мотря, Марія, Омелян, Лаврентій