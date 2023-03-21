Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, ще 3 людини в області дістали поранення. Йдеться також про постраждалих в Авдіївці та Бахмуті.
З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 420 та постраждали 3 244 мирних жителів.
Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безрезультатно намагався наступати в напрямку низки населених пунктів. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів.
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