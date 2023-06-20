20 червня відзначають Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi, День Ламбруско та День американського орла. Християни сьогодні вшановують священномученика Феодота Анкірського.

Джерело: #Букви

Всесвітній день біженців: міжнародний день, який щорічно 20 червня організовує Організація Об’єднаних Націй. Він призначений для святкування, інформування та вшанування біженців з усього світу. Цей день вперше був встановлений 20 червня 2001 року на знак визнання 50-ї річниці Конвенції про статус біженців 1951 року.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках: цей день покликаний привертати увагу громадськості до проблем слонів у всьому світі та прав тварин, що живуть у зоопарках. Кінцева мета цього дня – раз і назавжди звільнити скованих велетнів.

Всесвітній день Wi-Fi: подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс. Метою Всесвітнього дня Wi-Fi є привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

День Ламбруско: Ламбруско – це чорний виноград та італійське вино, вироблене з нього. Вино виробляється в області Емілія-Романья. Археологічні знахідки підтверджують виробництво вина з цього сорту ще в епоху етрусків. Зазвичай вина Ламбруско є червоними ігристими винами, але зустрічаються також і білі, і рожеві. Ламбруско може бути сухим, напівсухим та напівсолодким.

День американського орла: це особливий день, присвячений роковинам обрання білоголового орлана національним символом США та його поверненню в небо Америки. Губернатори 49 штатів видали прокламацію, яка оголошує 20 червня Днем американського орла.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Сенегал – День незалежності

Аргентина – День прапора

Еритрея – День мучеників

Німеччина – День пам’яті жертв втечі і вигнання

Азербайджан – День працівників газового господарства

Узбекистан – День суверенітету

США – День штату Західна Вірджинія

Цього дня у світі:

451 — відбулась битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів у Європу

1768 — українські гайдамаки взяли Умань

1782 — затверджена Велика державна Печатка США

1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі

1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I

1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф

1857 — британські війська перебили усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищили місто

1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова)

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски

1895 — відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір

1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал

1939 – перший в історії політ реактивного літака зробив німецький експериментальний літак з ракетним двигуном Гайнкель He.176

1939 – заарештовано видатного радянського режисера Всеволода Меєрхольда

1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення «гарячої лінії» зв’язку між урядами двох держав

1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем

2003 — створений фонд Вікімедіа

Яке сьогодні церковне свято:

20 червня у церковному календарі – день пам’яті святого Феодота Анкірського. Він жив у III столітті, коли правив імператор Діоклетіан, який був відомий своїми гоніннями за християнами. Феодот постійно переховував в своєму будинку вірян, які втікали від жорстокості царя, давав їм їжу і одяг, а ще відвідував мучеників в темницях, проводив християнські обряди поховання. Згодом і його самого схопили та змушували відректися від Христа і прославити ідолів. Але відмовився святий, за що його піддали страшним тортурам, а потім відсікли голову мечем.

Прикмети:

Тепла погода — на великий урожай жита, а дощ означає, що колосся погано наллється

У веселці переважає червоний колір — чекайте на вітер

Бджоли сидять на стінках вулика — буде спека

Темніють сонячні промені — чекайте на грозу

Павуки за ніч розширили свою павутину — буде ясний і теплий день

Голосно гримить грім — до затяжної негоди

Традиції:

Святому Феодоту моляться про гарний урожай хліба і просять захистити посіви від негоди.

Наші предки в цей день затівали прання і генеральне прибирання – вважалося, що це найбільш вдалий час.

Також вважалося, що сьогодні краще не наближатися до водойм і не купатися – за повір’ям, Федот у цей час воює з русалками, тож може ненароком переплутати людину з нечистю.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.