Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
451 — відбулась битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів в Європу.
1768 — українські гайдамаки взяли Умань.
1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі.
1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I.
1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф.
1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова).
1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски.
1895 — відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.
1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.
1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.
1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.
1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення “гарячої лінії” зв’язку між урядами двох держав.
1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем.
2003 — створений фонд Вікімедіа.
Яке сьогодні церковне свято:
20 червня православні християни відзначають Трійцю – одне із найбільш шанованих свят. Воно прославляє Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа.
Прикмети погоди:
Сонячні промені темніють – до сильної грози.
Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.
Якщо вночі не було роси – до дощу.
Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.
20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.