Сьогодні, 20 червня, в Україні відзначають День медичного працівника та День батька. А у світі 20 червня відзначають Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

451 — відбулась битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів в Європу.

1768 — українські гайдамаки взяли Умань.

1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі.

1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I.

1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф.

1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова).

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски.

1895 — відкритий Кільський канал, що сполучає Балтійське і Північне моря.

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор.

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір.

1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал.

1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення “гарячої лінії” зв’язку між урядами двох держав.

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем.

2003 — створений фонд Вікімедіа.

Яке сьогодні церковне свято:

20 червня православні християни відзначають Трійцю – одне із найбільш шанованих свят. Воно прославляє Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа.

Прикмети погоди:

Сонячні промені темніють – до сильної грози.

Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.

Якщо вночі не було роси – до дощу.

Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.

20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.