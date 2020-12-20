Про це розповідають #Букви.
В Україні – День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС, у США – День “Йди колядувати”, День сангрії, в Казахстані – День енергетика, у Макао – День заснування, в Казахстані – День фельд’єгеря, у Білорусі, Вірменії, Киргизстані – День співробітника органів національної безпеки, у Панамі – День жалоби, в М’янмі – День Бо Аун Чжао.
Цей день в історії:
1637 — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьмана нереєстрового запорізького козацтва Павлюка полонили поляки, а потім стратили в березні 1638.
1753 — у Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.
1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)
1868 — У Львові засноване українське товариство “Просвіта”.
1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву — Великий Білий Шлях.
1892 — американські інженери Александр Браун і Джордж Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.
1906 — вперше “Кобзар” Тараса Шевченка виданий російською мовою.
1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.
1961 — у Північній Ірландії провели останню смертну кару.
1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.
1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
2000 — парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.
2000 — у Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 20 грудня вшановує пам’ять святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Відомо, що у нього був дар чудотворення.
Що сьогодні не можна робити:
У цей день не можна веселитися, і так до самого Різдва. До 7 січня ніяких великих свят немає.
Не варто сьогодні лаятися.
Краще не брати борг і не сумувати.
Іменини у Івана, Ніла, Павла, Петра, Сергія, Антона і Михайла.