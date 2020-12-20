20 грудня світ відзначає Міжнародний день солідарності людей, День банкової тусовки, Четверту неділю Адвенту.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС, у США – День “Йди колядувати”, День сангрії, в Казахстані – День енергетика, у Макао – День заснування, в Казахстані – День фельд’єгеря, у Білорусі, Вірменії, Киргизстані – День співробітника органів національної безпеки, у Панамі – День жалоби, в М’янмі – День Бо Аун Чжао.

Цей день в історії:

1637 — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьмана нереєстрового запорізького козацтва Павлюка полонили поляки, а потім стратили в березні 1638.

1753 — у Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.

1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)

1868 — У Львові засноване українське товариство “Просвіта”.

1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву — Великий Білий Шлях.

1892 — американські інженери Александр Браун і Джордж Стіллман отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.

1906 — вперше “Кобзар” Тараса Шевченка виданий російською мовою.

1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.

1961 — у Північній Ірландії провели останню смертну кару.

1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.

1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

2000 — парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

2000 — у Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 20 грудня вшановує пам’ять святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Відомо, що у нього був дар чудотворення.

Що сьогодні не можна робити:

У цей день не можна веселитися, і так до самого Різдва. До 7 січня ніяких великих свят немає.

Не варто сьогодні лаятися.

Краще не брати борг і не сумувати.

Іменини у Івана, Ніла, Павла, Петра, Сергія, Антона і Михайла.