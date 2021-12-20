20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей, а в Україні – День вшанування пенсіонерів і ветеранів МВС. Також сьогодні День радісної пісні, День сангрії, в Білорусі, Вірменії, Киргизстані – День співробітника органів національної безпеки, в Панамі – День жалоби, в Китаї – День заснування Макао та День скасування рабства в Реюньоне (Французька Гвіана).

Про це повідомляють #Букви.

Православне свято:

Православна церква вшановує пам’ять Міланського єпископа та проповідника Амвросія Медіоланського. Він належить до четвірки видатних латинських учителів церкви. Саме Амвросій звернув до християнства блаженного Августина та Анфісу Римську. Авторитет єпископа був таким великим, що він впливав на Феодосія Великого, останнього імператора Римської імперії.

До кінця своїх днів Амвросій користувався всенародною любов’ю. До наших днів дійшли розповіді про численні чудеса, які він зробив. Одного разу він навіть воскресив померлого хлопчика.

Пам’ятні дати:

1753 — У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.

1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)

1868 — У Львові засноване українське товариство “Просвіта”.

1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву Великий Білий Шлях.

1892 — Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (шт. Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.

1906 — вперше “Кобзар” Тараса Шевченка виданий російською мовою.

1912 — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.

1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation, запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.

1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.

1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

1995 — встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.

1999 — Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії.

2000 — Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

2000 — У Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Сьогодні народилися:

1629 — Пітер де Гох, нідерландський художник.

1738 — Клодіон, лотаринзький і французький скульптор.

1805 — Томас Грем, шотландський хімік, якого часто називають «батьком колоїдної хімії».

1807 — Йосип Лозинський, етнограф, мовознавець, публіцист, діяч українського національного відродження.

1851 — Кнут Віксель, шведський економіст, перший синтезував концепції Австрійської школи, ставши одним з вчителів Стокгольмської школи, автор ефекту Вікселя.

1861 — Івана Кобільца, словенська художниця.

1876 — Волтер Сідні Адамс, американський астроном.

1901 — Роберт ван де Грааф, американський фізик, винахідник високовольтного електростатичного прискорювача.

1917 — Гонсало Рохас, чилійський поет.

1919 — Тамара Вишневська, зірка польського кіно українського походження.

1922 — Беверлі Пеппер, американська скульпторка.

1925 — Чекмак Вілор Петрович, боєць партизанского спротиву урумського (грецького) походження

1940 — Анатолій Резніков, радянський режисер мультиплікаційних фільмів (серіал про пригоди Кота Леопольда, «Раз ковбой, два ковбой»).

1942 — Жан-Клод Тріше, голова Європейського центрального банку (з 2003 до 2011 року).

1948 — Алан Парсонс, англійський музикант, звукорежисер, продюсер. Відомий завдяки роботі з Pink Floyd та Полом Маккартні.

1958 — Микола Петренко, заслужений працівник культури України (1993), директор (з 1986) та художній керівник (1986—2015) Київського академічного театру ляльок, «голос» київського метрополітену (пом. 21 червня 2016).

1974 — Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань (загинув від кулі снайпера 29 червня 2016).

1980 — Ешлі Коул, англійський футболіст, лівий захисник лондонського «Челсі» і збірної Англії.

Прикмети:

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Іменини: Антон, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло, Петро.