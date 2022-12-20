Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день солідарності людей: проголошено цей день Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН по боротьбі за ліквідацію убогості. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006-го року. Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність буде в XXI столітті однією з фундаментальних цінностей людства.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

М’янмі – День Бо Аунг Чжо

Макао – День заснування

США – День напою “Сангрія”

Панама – День жалоби і поминання

Цього дня у світі:

1637 — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638.

1753 — У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.

1803 — США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн км²)

1868 — У Львові засноване українське товариство “Просвіта”.

1880 — У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву — Великий Білий Шлях.

1892 — Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.

1906 — вперше “Кобзар” Тараса Шевченка виданий російською мовою.

1912 — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.

1938 — американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої — кінескоп та іконоскоп.

1961 — у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара.

1984 — Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.

1991 — незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.

1995 — встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.

1999 — Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії.

2000 — Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

2000 — У Нідерландах ухвалений закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Яке сьогодні церковне свято:

20 грудня віряни вшановують пам’ять Міланського єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Амвросій Медіоланський жив у 4 столітті в Італії і служив єпископом християнської церкви. Амвросій був відомим проповідником, прославився талантом складати гімни. Вважається одним з чотирьох великих латинських вчителів церкви.

Амвросій прославився тим, що дав обітницю невтішності, вів скромний і суворий спосіб життя. Був відомий як борець з язичниками. Єпископ Амвросій користувався всенародною любов’ю не в останню чергу завдяки численним чудесам, які він скоїв своєю молитвою.

Прикмети:

Якщо йде мокрий сніг, то літо дощовим буде.

Якщо сніг легкий і сухий, то чекай посухи в літній період.

Якщо сонце оточене туманом, буде сильна заметіль. Якщо за хмари ховається, чекай снігопаду.

Кішка п’є багато води — на морози.

Традиції:

За повір’ям в День Амвросія чим красивіше буде наряд у дівчини, тим швидше вона вийде заміж.

20 грудня тривала підготовка до Різдва, тому жінки наводили лад у хаті, прали, робили генеральне прибирання, перевіряли заготовки на зиму. Чоловіки в цей день традиційно різали курей, свиней, коптили рибу, м’ясо, сало. А незаміжні дівчата вишивали, шили.

Іменини цього дня святкують:

Лев, Антон, Григорій, Іван, Ігнатій, Михайло, Павло.