Сьогодні в світі відзначають День шахів. В Україні цей день почали відзначати у 2011 році.

Про це повідомляють #Букви.

20 липня світ також відзначає Міжнародний день торта, День ходіння по бордюрах, Всесвітній день стрибка.

У США – День льодяників на паличці, День печива з передбаченням, День Місяця, День потворних вантажівок, в Аргентині, Бразилії, Еквадорі, Уругваї – День одного, в Японії – День моря, в Коста-Ріці – День інженера, в Ботсвані – День президента, в Мексиці – Фольклорний фестиваль “Гелагеца”, в ЦАР – день посадки дерев, в Болгарії – Ільїн день, в Гондурасі – день Лемпіри, в Колумбії – день незалежності, в Норвегії – день народження кронпринца.

Пам’ятні дати 20 липня

У 1534 році у Великобританії було засновано перше в світі видавництво.

У 1877 році у Франції винайшли праксиноскоп (попередник кінопроектора) і створений перший в світі мультфільм.

У 1917 році була зареєстрована компанія Bayerische Motorenwerke або BMW, яка об’єднала Rapp Motorenwerke і Gustav Otto Flugmaschinenfabrik. Спочатку BMW випускала авіаційні двигуни.

У 1924 році в Парижі заснували Міжнародну шахову федерація – FIDE. Саме тому 20 липня відзначається як Міжнародний день шахів.

У 1936 році Туреччини віддали протоки Дарданелли і Босфор.

У 1940 році американський музичний журнал Billboard опублікував перший список найпопулярніших пісень.

У 1969 році американський “Apollo-11” здійснив першу в історії пілотовану посадку на Місяць.

У 2005 році в Канаді на загальнонаціональному рівні вступив в силу закон про одностатеві шлюби.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять преподобної Єфросинії, відомої як Авдотья або Євдокія.

20 липня з ранку збирали кріп. Вважалося, що в цей день він має цілющі властивості.

Що сьогодні не можна робити

Не варто в цей день надягати на себе прикраси.

Не можна лінуватися і не прибирати вдома.

Не можна відмовляти, якщо хтось просить про допомогу.

Не можна вихлюпувати злість на людей, що оточують.

Погодні прикмети на 20 липня

Бджоли злі на Євдокію – буде посуха;

дощ – ще 7 тижнів будуть йти дощі.

20 липня іменини у Германа, Сергія, Євдокії, Єфросинії, Фоми і Павла.