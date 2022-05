Про це інформує американський телеканал CNN.

Після зустрічі 20 країн “оголосили про нові пакети допомоги безпеці”, за словами Ллойда Остіна, включно з “пожертвуванням критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки”.

Загалом у другій зустрічі контактної групи взяли участь 47 країн, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Цього разу до засідання приєднались і нові країни, зокрема Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.

Остін зауважив, що скликає третє засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі на 15 червня.

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що зустріч “пройшла успішно”.

The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022