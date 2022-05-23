Про це інформує американський телеканал CNN.
Після зустрічі 20 країн “оголосили про нові пакети допомоги безпеці”, за словами Ллойда Остіна, включно з “пожертвуванням критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки”.
“Інші виступили з новими зобов’язаннями щодо підготовки українських збройних сил та підтримки її військових систем”, – додав він.
Загалом у другій зустрічі контактної групи взяли участь 47 країн, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
Цього разу до засідання приєднались і нові країни, зокрема Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово.
Остін зауважив, що скликає третє засідання Контактної групи з оборони України в Брюсселі на 15 червня.
Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що зустріч “пройшла успішно”.
The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Довідка. Harpoon – американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Ракета має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Максимальна дальність стрільби, залежно від носія та модифікації ракети, – від 90 до 220 км. Існує у варіантах авіаційного базування (AGM-84), корабельного (берегового) базування (RGM-84), для запуску з підводних човнів (UGM-84).
26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн, зокрема, не лише НАТО та ЄС, а також держав Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну.
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