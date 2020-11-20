Про це свято розповідають #Букви.

Історія свята

Всесвітній день дитини був проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй в 1954 році. Свято спрямоване на поліпшення добробуту дітей, а також на зміцнення роботи, що проводиться ООН в інтересах дітей усього світу.

Саме 20 листопада в 1959 році Генеральна Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію про права дитини. З 1990 року у Всесвітній день дитини відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у сфері захисту прав дитини.

Всесвітній день дитини є можливістю для захисту прав дітей та розвитку середовища, дружнього по відношенню до дітей у всьому світі, шляхом діалогу і активних дій.

Пандемія і діти

Цього року пандемія COVID-19 привела до кризи в галузі захисту прав дитини.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) вважають, що вона може викликати появу “втраченого покоління” дітей через нестабільну роботу ключових установ та зростання рівня бідності. Зокрема, закриття шкіл так чи інакше вплинуло на 572 млн учнів (33 %) в 30 країнах світу.

Крім того, до кінця 2020 року, у приблизно семи мільйонів дітей у віці до п’яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (приріст в 14 %). Це може привести до появи більш ніж 10 тис. додаткових випадків дитячої смертності в місяць в основному в країнах Африки і в Південній Азії.