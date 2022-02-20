20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної сотні – патріотів України, які під час Революції Гідності поклали свої життя у боротьбі за незалежність України, демократію та європейський вибір нашої держави.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні сьогодні – День Героїв Небесної сотні та День соціальної справедливості.

18-20 лютого – найкривавіші дні Революції Гідності. Тоді, за Українську незалежність, європейське та демократичне майбутнє загинулі понад сотня людей.

З 2009 року з ініціативи Організації Об’єднаних Націй у світі відмічають День соціальної справедливості.

Християни всього світу 18 лютого вшановують пам’ять преподобного Луки Елландського. Він був глибоко релігійною людиною, в усьому Дотримувався жорсткого аскетизму, а на схилі літ побудував зі своїми послідовниками монастир, де зцілював людей.

Пам’ятні дати:

У 1649 році Богдан Хмельницький розпочав перемовини з поляками з метою визначення кордонів Запорізького війська.

У 1872 році у Сполучених Штатах Америки був запатентований електричний ліфт.

У 1877 році у Великому театрі (Москва) відбулася прем’єра Петра Чайковського “Лебедине озеро”.

У 1922 році Віленським сеймом було ухвалене приєднання Вільнюсу та частину південно-східної Литви до Польщі.

У 1940 році відбулася прем’єра мультфільма “Том і Джеррі”.

У 1962 році американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів земну кулю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі Friendship 7.

У 1992 році Верховна Рада України постановила святкування Дня незалежності України 24 серпня.

У 2002 році було засноване українське видавництво “Видавничий дім”Школа””.

У 2014 році під час протистояння учасників Революції Гідності та підконтрольних режиму Януковича силовиків, почалися розстріли майданівців.

У 2014 році розпочалася російсько-українська війна.

У цей день народилися:

У 1844 році народився Людвіг Больцман – австрійський фізик, який зробив великий внесок у розвиток термодинаміки й статистичної фізики на основі атомістичних уявлень.

У 1887 році народився Олександр Удовиченко – український військовий і громадський діяч, генерал-полковник в еміграції, віцепрезидент УНР в екзилі в 1954 — 1961 роках.

У 1888 році народився Василь Бервінський – український композитор, піаніст, музичний критик, педагог, диригент і організатор музичного життя.

У 1889 році народився Лев Ревуцький – український композитор, педагог, музичний і громадський діяч.

У 1905 році народився Улас Самчук – український письменник, журналіст і публіцист, редактор, член уряду УНР у вигнанні, входив до складу Організації українських націоналістів.

У 1921 році народився українець Микола Савченко – лейтенант Червоної армії, хорунжий УПА, командир сотні “Східняки”.

У 1966 році народилася американська супермодель Сінді Кроуфорд.

У 1967 народився Курт Кобейн – засновник і вокаліст панк-гурту Nirvana.

У 1988 році народилася американська хіп-хоп виконавиця Ріанна.

Прикмети:

Якщо 20 лютого захід сонця буде рожевим – попереду морози.

Якщо у цей день хмари синього кольору – скоро буде потепління.

Традиції:

20 лютого не можна грати весілля та гучні гулянки.

У цей день не можна також садили рослини.

Іменини святкують: Лука, Парфеній, Олександр, Петро, Олексій.