Про це повідомляють #Букви.
В Україні сьогодні – День Героїв Небесної сотні та День соціальної справедливості.
18-20 лютого – найкривавіші дні Революції Гідності. Тоді, за Українську незалежність, європейське та демократичне майбутнє загинулі понад сотня людей.
З 2009 року з ініціативи Організації Об’єднаних Націй у світі відмічають День соціальної справедливості.
Християни всього світу 18 лютого вшановують пам’ять преподобного Луки Елландського. Він був глибоко релігійною людиною, в усьому Дотримувався жорсткого аскетизму, а на схилі літ побудував зі своїми послідовниками монастир, де зцілював людей.
Пам’ятні дати:
У 1649 році Богдан Хмельницький розпочав перемовини з поляками з метою визначення кордонів Запорізького війська.
У 1872 році у Сполучених Штатах Америки був запатентований електричний ліфт.
У 1877 році у Великому театрі (Москва) відбулася прем’єра Петра Чайковського “Лебедине озеро”.
У 1922 році Віленським сеймом було ухвалене приєднання Вільнюсу та частину південно-східної Литви до Польщі.
У 1940 році відбулася прем’єра мультфільма “Том і Джеррі”.
У 1962 році американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів земну кулю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі Friendship 7.
У 1992 році Верховна Рада України постановила святкування Дня незалежності України 24 серпня.
У 2002 році було засноване українське видавництво “Видавничий дім”Школа””.
У 2014 році під час протистояння учасників Революції Гідності та підконтрольних режиму Януковича силовиків, почалися розстріли майданівців.
У 2014 році розпочалася російсько-українська війна.
У цей день народилися:
У 1844 році народився Людвіг Больцман – австрійський фізик, який зробив великий внесок у розвиток термодинаміки й статистичної фізики на основі атомістичних уявлень.
У 1887 році народився Олександр Удовиченко – український військовий і громадський діяч, генерал-полковник в еміграції, віцепрезидент УНР в екзилі в 1954 — 1961 роках.
У 1888 році народився Василь Бервінський – український композитор, піаніст, музичний критик, педагог, диригент і організатор музичного життя.
У 1889 році народився Лев Ревуцький – український композитор, педагог, музичний і громадський діяч.
У 1905 році народився Улас Самчук – український письменник, журналіст і публіцист, редактор, член уряду УНР у вигнанні, входив до складу Організації українських націоналістів.
У 1921 році народився українець Микола Савченко – лейтенант Червоної армії, хорунжий УПА, командир сотні “Східняки”.
У 1966 році народилася американська супермодель Сінді Кроуфорд.
У 1967 народився Курт Кобейн – засновник і вокаліст панк-гурту Nirvana.
У 1988 році народилася американська хіп-хоп виконавиця Ріанна.
Прикмети:
Якщо 20 лютого захід сонця буде рожевим – попереду морози.
Якщо у цей день хмари синього кольору – скоро буде потепління.
Традиції:
20 лютого не можна грати весілля та гучні гулянки.
У цей день не можна також садили рослини.
Іменини святкують: Лука, Парфеній, Олександр, Петро, Олексій.
- Нагадаємо, що 19 лютого 19 був День державного герба України, Міжнародний день перетягування каната, день м’ятного шоколаду у США, День орнітолога та Всесвітній день захисту морських ссавців.