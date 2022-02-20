В Україні сьогодні відзначають День пам’яті Героїв Небесної Сотні, які загинули за права та свободу громадян із європейським майбутнім для нашої держави. 20 лютого на Майдані через обстріли загинуло 48 людей — найбільша кількість за весь час Революції Гідності.

Про це повідомляють #Букви.

Події у лютні 2014 року призвели до зміни влади в країні та втечі експрезидента Януковича. Найпотужніша фаза протистояння між “Беркутом” та активістами почалася 18 лютого. Силовики два дні штурмували барикади мітингувальників, застосовуючи бронетехніку та водомети. Вони проводили “зачистки” в урядовому кварталі.

Беркутівці оголосили “антитерористичну” операцію, згідно з якою отримали право на застосування зброї. До цього трапилася сутички у Маріїнському парку та спалахнув Будинок профспілок, де розміщувався Штаб нацопору.

Вранці 20 лютого протестувальники спробували зайняти приміщення Жовтневого палацу, міністерства Агрополітики та Український дім. Однак українців почали обстрілювати снайпери, а на вулиці Інститутській “Беркут” відкрив вогонь по беззбройних людях.

За результатами найтрагічнішого дня загинули 48 людей. Увечері того ж дня Верховна Рада визнала дії силовиків незаконними та засудила насильство проти мирного населення. Віктора Януковича відсторонили від посади 22 лютого, після чого він втік з країни.

Першими до Небесної Сотні потрапили активісті Сергій Нігоян та Михайло Жизневський 22 січня 2014 року. Вони загинули у результаті вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва. Того ж дня під столицею в лісі знайшли тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. До 18 лютого сумний перелік збільшився до дев’яти жертв.

На Майдані загинуло найбільше людей з 18 по 20 лютого – 78 осіб. Після цього померли ще 20 осіб, які разом з іншими увійшли до меморіалу борців за незалежність України – до Небесної Сотні. Звання Героїв та орден “Золота зірка” посмертно присвоїли 107 особам, серед яких є три іноземці. А саме громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані. Вважається, що Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури, право на існування своєї нації та цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

Героями Небесної Сотні стали люди різного віку — від 17 до 82 років. Вони були різного віросповідання, статі, професії та національності. Поіменний список із зазначенням дат та причин смерті опубліковано на сайті Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Цю скорботну дату встановили указом президента від 11 лютого 2015 року.

Смерть Героїв змінила українське суспільство. У національній свідомості пробудилися такі поняття, як право на самовизначення, на гідність, свободу, суверенність держави та європейський вибір.

Щороку Героїв Небесної Сотні вшановують пам’ятними заходами. Зокрема на Майдан приносять панахиди, несуть квіти та лампадки до місця розстрілів. 20 лютого у небо скеровують сотню променів, які символізують душі загиблих. Вперше назва “Небесної Сотні” пролунала зі сцени Майдану у вірші поетес Людмили Максимлюк та Тетяни Домашенко у 2014 році.