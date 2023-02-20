20 лютого відзначають Всесвітній день соціальної справедливості. В Україні сьогодні - День героїв Небесної сотні. За церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Луки Елландського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день соціальної справедливості. ООН “пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії Генеральної Асамблеї”. Свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН.

День героїв Небесної сотні — пам’ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності.

Пам’ятний день встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали “Небесною сотнею”. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову “Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України”, низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій Революції гідності.

У різних країнах світу цього дня святкують:

США – День вишневого пирога

Японія – День оголених чоловіків

Аргентина – День битви при Сальті

Венесуела – День федерації

Цього дня у світі:

1649 — Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.

1666 — заснований Монреаль — одне з найбільших канадських міст.

1811 — уряд Австрії оголосив про банкрутство у зв’язку з неможливістю впоратися з інфляцією після наполеонівських воєн.

1816 — у Римі відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”.

1872 — на П’ятій авеню в Нью-Йорку відкрилася будівля Музею мистецтва Метрополітен.

1872 — у США запатентований електричний ліфт.

1922 — Віленський сейм ухвалив приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі.

1939 — лідер Ірландії Еймон де Валера заявив, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни.

1940 — вперше на екранах з’явилася знаменита пара — Том і Джеррі.

1960 — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.

1962 — американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі “Френдшип-7” (Friendship 7).

1988 — Кайлі Енн Міноуґ уперше очолила британський чарт — на вершину хіт-параду забралася пісня “І Should Be So Lucky” і залишалася номером один п’ять тижнів.

1992 — верховна рада України постановила святкувати День Незалежності України 24 серпня.

1992 — засновано англійську Прем’єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі.

1994 — Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом “Under The Pink”.

1998 — 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.

1999 — в аеропорту Нью-Йорка затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.

2002 — “The Strokes” названі “новачками року” “Brit Awards”.

2002 — заснування українського видавництва “Школа” (видавництво, Харків).

2003 — героями Brit Awards стали “Coldplay” і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.

2014 — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркуту були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали “Небесною сотнею”.

2014 — вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 20 лютого вшановує пам’ять преподобного Луки Елладського. У народі день називають Луковником або Могутницею. Він був родом з Касторії, міста на північному заході Греції, та заснував монастир Осіос Лукас. Був ченцем у кінці IX – середині X століть. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними.

Прикмети:

На небі сині хмари – скоро буде тепло

У другій половині дня сильний вітер – до хорошого врожаю ярих

Червоний захід – літо буде холодним і вітряним

Традиції:

У цей день за давніми звичаями прийнято почитати покійних близьких. Наші предки 20 лютого ходили на цвинтар, прибирали на могилі і молилися за близьких в храмі.

У цю дату було прийнято пекти пиріжки з цибулею і варити цибулевий суп.

Вважалося, зроблене сьогодні добро повернеться сторицею. За хороші вчинки в цей день не просили винагороду і ні в якому разі ними не хвалилися.

20 лютого вважається вдалою датою для прийому будь-яких лікарських трав, трав’яних чаїв і ванночок з травами.

Іменини: Єлевферій, Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.