Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день соціальної справедливості. ООН “пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії Генеральної Асамблеї”. Свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН.
День героїв Небесної сотні — пам’ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності.
Пам’ятний день встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
- США – День вишневого пирога
- Японія – День оголених чоловіків
- Аргентина – День битви при Сальті
- Венесуела – День федерації
Цього дня у світі:
- 1649 — Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.
- 1666 — заснований Монреаль — одне з найбільших канадських міст.
- 1811 — уряд Австрії оголосив про банкрутство у зв’язку з неможливістю впоратися з інфляцією після наполеонівських воєн.
- 1816 — у Римі відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні “Севільський цирульник”.
- 1872 — на П’ятій авеню в Нью-Йорку відкрилася будівля Музею мистецтва Метрополітен.
- 1872 — у США запатентований електричний ліфт.
- 1922 — Віленський сейм ухвалив приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі.
- 1939 — лідер Ірландії Еймон де Валера заявив, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни.
- 1940 — вперше на екранах з’явилася знаменита пара — Том і Джеррі.
- 1960 — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувся перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса.
- 1962 — американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі “Френдшип-7” (Friendship 7).
- 1988 — Кайлі Енн Міноуґ уперше очолила британський чарт — на вершину хіт-параду забралася пісня “І Should Be So Lucky” і залишалася номером один п’ять тижнів.
- 1992 — верховна рада України постановила святкувати День Незалежності України 24 серпня.
- 1992 — засновано англійську Прем’єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі.
- 1994 — Торі Еймос очолила британський чарт зі своїм другим альбомом “Under The Pink”.
- 1998 — 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.
- 1999 — в аеропорту Нью-Йорка затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.
- 2002 — “The Strokes” названі “новачками року” “Brit Awards”.
- 2002 — заснування українського видавництва “Школа” (видавництво, Харків).
- 2003 — героями Brit Awards стали “Coldplay” і Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.
- 2014 — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з беркуту були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали “Небесною сотнею”.
- 2014 — вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 20 лютого вшановує пам’ять преподобного Луки Елладського. У народі день називають Луковником або Могутницею. Він був родом з Касторії, міста на північному заході Греції, та заснував монастир Осіос Лукас. Був ченцем у кінці IX – середині X століть. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними.
Прикмети:
- На небі сині хмари – скоро буде тепло
- У другій половині дня сильний вітер – до хорошого врожаю ярих
- Червоний захід – літо буде холодним і вітряним
Традиції:
- У цей день за давніми звичаями прийнято почитати покійних близьких. Наші предки 20 лютого ходили на цвинтар, прибирали на могилі і молилися за близьких в храмі.
- У цю дату було прийнято пекти пиріжки з цибулею і варити цибулевий суп.
- Вважалося, зроблене сьогодні добро повернеться сторицею. За хороші вчинки в цей день не просили винагороду і ні в якому разі ними не хвалилися.
- 20 лютого вважається вдалою датою для прийому будь-яких лікарських трав, трав’яних чаїв і ванночок з травами.
Іменини: Єлевферій, Парфеній, Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
- За даними синоптиків, у понеділок, 20 лютого, декілька областей накриють опади, зокрема Житомирщину, Київщину та південну частину України.
- #Букви також повідомляють про свята, іменини, традиції, прикмети 19 лютого.