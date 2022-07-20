Про це повідомляють #Букви.
20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Свято було запроваджено 1966 року, а належить воно Всесвітній шаховій федерації (ФІДЕ). Цього дня під її егідою проводяться різноманітні тематичні заходи та змагання.
Окрім цього, 20 липня також відзначають Міжнародний день торта.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Україна – День шахів. Відзначається щорічно згідно з Постановою Верховної Ради України № 3985-VI від 1 листопада 2011 року
- Колумбія – День Незалежності
- Коста-Рика – День інженера
- Аргентина та Бразилія – День друга
- Північний Кіпр – День миру і свободи
- Норвегія – День народження принца-наступника Хокона Магнуса
Цього дня у світі:
- 1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
- 1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
- 1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.
- 1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.
- 1917 — Зареєстрована торгова марка “BMW”.
- 1917 — Представники південно-слов’янських народів підписали Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.
- 1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.
- 1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.
- 1969 — Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснив першу в історії посадку на Місяць.
- 1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля “Вікінг-1” здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.
- 1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 20 липня вшановує пам’ять преподобної Єфросинії, відомої як Авдотья або Євдокія.
Прикмети:
Дощовий день – до неврожаю
Не можна купатися у водоймах – водяний потягне
Посидіти під дубом 20 липня – набратися сил на весь рік
Людину обнюхує корова – до важкої хвороби
Дубові віники для лазні, зроблені 20 липня, будуть володіти цілющою силою
Традиції:
- 20 липня варто зістригати волосся – це позбавить людину зайвих проблем та хвороб
- Також рекомендують робити покупки і проводити час з близькими
- Водночас заборонено освідчуватись, свататись чи ходити на побачення. Якщо порушити заборону – пара невдовзі посвариться
- Також заборонено обманювати і заздрити – негатив повернеться вам
- Дівчатам не варто фізично працювати та прати – це до злиднів
Цього дня іменини відзначають:
Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій та Фома.