20 липня у світі відзначають Міжнародний день шахів, а також Міжнародний день торта.

Про це повідомляють #Букви.

20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Свято було запроваджено 1966 року, а належить воно Всесвітній шаховій федерації (ФІДЕ). Цього дня під її егідою проводяться різноманітні тематичні заходи та змагання.

Окрім цього, 20 липня також відзначають Міжнародний день торта.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День шахів. Відзначається щорічно згідно з Постановою Верховної Ради України № 3985-VI від 1 листопада 2011 року

Колумбія – День Незалежності

Коста-Рика – День інженера

Аргентина та Бразилія – День друга

Північний Кіпр – День миру і свободи

Норвегія – День народження принца-наступника Хокона Магнуса

Цього дня у світі:

1534 — У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.

1585 — Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.

1671 — Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.

1771 — Під час російсько-турецької війни 1768—1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.

1917 — Зареєстрована торгова марка “BMW”.

1917 — Представники південно-слов’янських народів підписали Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.

1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.

1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.

1969 — Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснив першу в історії посадку на Місяць.

1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля “Вікінг-1” здійснив м’яку посадку на поверхню Марса.

1993 — заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 20 липня вшановує пам’ять преподобної Єфросинії, відомої як Авдотья або Євдокія.

Прикмети:

Дощовий день – до неврожаю

Не можна купатися у водоймах – водяний потягне

Посидіти під дубом 20 липня – набратися сил на весь рік

Людину обнюхує корова – до важкої хвороби

Дубові віники для лазні, зроблені 20 липня, будуть володіти цілющою силою

Традиції:

20 липня варто зістригати волосся – це позбавить людину зайвих проблем та хвороб

Також рекомендують робити покупки і проводити час з близькими

Водночас заборонено освідчуватись, свататись чи ходити на побачення. Якщо порушити заборону – пара невдовзі посвариться

Також заборонено обманювати і заздрити – негатив повернеться вам

Дівчатам не варто фізично працювати та прати – це до злиднів

Цього дня іменини відзначають:

Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій та Фома.