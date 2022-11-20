Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини та День індустріалізації Африки.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День “Дай своєму ПК красиве ім’я”;

День 20-N в Іспанії;

День абсурду;

День вершкової помадки з арахісовим маслом в США.

Цей день в історії:

1624 — Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.

1805 — Відбулась прем’єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена “Фіделіо”.

1818 — Симон Болівар проголосив незалежність Венесуели від Іспанського королівства.

1910 — Початок Мексиканської революції. Франсиско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.

1917 — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.

1918 — Більшовики створили тимчасовий уряд УСРР на чолі з Юрієм П’ятаковим.

1941 — робітники в Ленінграді почали отримувати по продовольчих картках 250 грамів хліба в день, всі решта — 125. За час блокади померло від голоду понад 640,000 ленінградців.

1943 — Під охороною УПА на Волині почалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН).

1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.

1985 — випущена Microsoft Windows 1.0.

1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.

1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль “Зоря”).

2003 — В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.

2004 — Шевченківський районний суд Києва відхилив подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни 20 листопада вшановують день пам’яті святого мученика Федота Корчемника.

Що не можна робити сьогодні:

20 листопада не можна починати нові справи.

Не можна вживати жирні страви та алкогольні напої.

Також не бажано довго дивитися в дзеркало.

Прикмети:

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.

Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Іменини сьогодні святкують Александр, Олексій, Антонін, Афанасій, Богдан, Валерій, Веніамін, Григорій, Дорофей, Євген, Єлизавета, Іларіон, Кирилл, Лазар, Максиміан, Михайло, Федір, Федот.