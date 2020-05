#Букви зібрали цікаві факти про ці свята, а також про події цього дня в історії.

В цей день в Східному Тиморі відзначають День незалежності, в Індонезії – День національного пробудження, у Камбоджі – День жертв, у Камеруні – День проголошення унітарної держави, в Саудівській Аравії – День незалежності, а в Україні – День банківських працівників.

Всесвітній день бджіл (World Bee Day)

Це міжнародне свято, що відзначається в день народження основоположника сучасного бджільництва Антона Янши.

У цей день прийнято говорити про роль, яку відіграють медоносні бджоли при запиленні рослин і отриманні меду та інших продуктів бджільництва.

Першою святкувати День бджіл запропонувала Словенія, а її підтримали на Генеральный Асамблеї ООН 20 грудня 2017 року “з метою нагадування про важливість запилювачів, загрози їхньому існуванню і їх внесок в сталий розвиток”.

До того ж, в Словенії з цієї нагоди випустили пам’ятну монету номіналом 2 євро.

Цікаво знати, що бджоли запилюють більше 170 видів рослин. За один виліт за медом бджола запилює від 50 до 100 квіток.

Медоносна бджола повинна з’їсти близько семи або навіть дев’яти кг меду, щоб зробити 450 г бджолиного воску.

Середньостатистична бджола здатна зробити тільки 1/12 частини чайної ложки меду за все життя.

У Німеччині існує мода на утримання бджіл в міських умовах: деякі молоді жителі міст ставлять вулики прямо на своїх балконах.

Всесвітній день метрології (World Metrology Day)

Це свято відзначається на честь підписання в Парижі в 1875 році “Метричної Конвенції”, на основі якої була створена Міжнародна організація мір і ваг (МКМВ).

Підписання договору багато в чому стало можливим завдяки зусиллям видатних російських вчених, перш за все Д. Менделєєва, академіків О. Струве, Г. Вільд, Б. Якобі.

Напередодні Всесвітнього дня метрології за традицією в пресі публікується Послання Директора Міжнародного бюро мір і ваг до метрологічної громадськості.

День банківських працівників

Це національне професійне свято всіх працівників банківської системи України, який відзначається щорічно, 20 травня.

В Україні цей день відзначають з 1991 року, як тільки з’явився закон України “Про банки і банківську діяльність”, в якому депутатами Верховної ради України були прописані базові регламенти для національної банківської сфери.

“День банківських працівників” має в Україні офіційний державний статус. 6 березня 2004 року, президент України Леонід Кучма підписав Указ № 316/04. Цим президентським указом було наказано щороку, 20 травня, відзначати “День банківських працівників України”.

Церковні свята 20 травня

20 травня православна церква згадує про появу на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

У народі відзначається Іван-бражник або Купальниця. У цей день селяни обливалися самі і купали коней у річковій воді, щоб зарядити їх здоров’ям і силою на весь рік. На Купальницу був розпал сівби, який ні в якому разі не можна було пропустити. При цьому в народі була традиція ходити один до одного в гості і потихеньку красти жменю насіння для посіву.

Прикмети 20 травня: що не можна робити

З самого ранку слов’яни відправлялися на річку, набирали у відра води і залишали її на сонці. За переказами, прогріта за день вода має цілющі властивості і може лікувати від хвороб. Коней вона робить міцними, а людям дарує захист від усякої скверни.

У народі говорили: “На Купальницу важливо час не впустити, і сили не розгубити”.

Якщо вранці повітря сухе, а до вечора вологість збільшитися, то на наступний день буде ясна і тепла погода.

Швидке висушування поверхні калюж і грунту – до засухи.

Місяць червоного кольору – до дощу.

У місяці роги вниз опущені – на хорошу погоду.

На акації багато нектару і бджіл – до дощу.

На Купальницу вода в річці – цілюща.

На Купальницю домашнє насіння непридатне для посіву.

Кращий урожай – від вкраденого насіння.

Кращий посів на східний і західний вітер.

Сни з 19 на 20 травня несуть благополуччя. Сновидіння, побачене вдень 20 травня, віщує радісні події. Його розповідати категорично нікому не можна.

Якщо помолитися сьогодні за успіх на роботі, то незабаром чекає підвищення і зростання в кар’єрі.

Сьогодні не рекомендується багато працювати, заощаджуйте свої сили і намагайтеся відпочивати по можливості.

20 травня: цей день в історії

1498 – португальський мореплавець Васко да Гама першим з європейців прибув в Індію, обігнувши Африку.

1742 – російський дослідник Семен Челюскін на собачих упряжках досяг північної краю Євразії.

1851 – випущені перші в Канаді поштові марки.

1873 – фірма Levi Strauss & Co отримала ліцензію на одноосібне право виробництва штанів із заклепками на кишенях – джинсів.

1882 – підписання Троїстого союзу між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією проти Франції та Росії.

1895 – в Нью-Йорку пройшов перший комерційний перегляд фільму (глядачам показали 4-хвилинну стрічку про боксерський поєдинок).

1900 – відкриття II Олімпійських ігор у Франції.

1921 – Німеччина та Китай відновили дипломатичні відносини.

1922 – Ленін доручив Дзержинському підготувати план висилки за кордон “контрреволюційних” письменників.

1926 – конгрес США прийняв Закон про цивільну авіацію, який покладає на Міністерство торгівлі видачу ліцензій пілотам і на повітряні судна.

1939 – компанія “Пан Американ” розпочала доставку авіапошти через Атлантичний океан.

1967 – BBC заборонила транслювати пісню The Beatles “A Day in the Life” через натяки на використання наркотиків.

1970 – В Лондоні і Ліверпулі пройшла прем’єра фільму The Beatles “Let It Be”.

1970 – Мао Цзедун закликав до початку світової революції проти американського імперіалізму.

2003 – відбувся перший політ приватного космічного корабля SpaceShipOne.

Іменинники 20 травня

1444 – Донато Браманте (справжнє ім’я Донато Д’Анжело Ладзарі), італійський архітектор, основоположник архітектури Високого Відродження (храм Святого Петра, Бельведер у Ватикані і ін.).

1759 – Вільям Торнтон, англійський та американський архітектор, лікар, художник, винахідник, автор проекту будівлі Капітолія у Вашингтоні.

1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.

1806 – Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, економіст і громадський діяч, ідеолог лібералізму (“Система логіки”, “Підстави політекономії”).

1851 – Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, творець грамофона (1887).

1895 – Реджинальд Мітчелл, англійський авіаконструктор, творець винищувача “Спитфайр” .1943 – Аль Бано, італійський естрадний співак.

1918 – Едвард Льюїс, американський учений-генетик.

1946 – Шер (справжнє ім’я Шерілін Саркісян), американська співачка вірменського походження, володарка премій “Оскар”, “Греммі”, “Золотий глобус”.

1956 – Григорій Чхартішвілі (псевдонім Борис Акунін), російський письменник, есеїст, перекладач, японіст.

У цей день привітання з днем ​​янгола приймають: Бернард, Василь, Антон, Іван, Михайло, Степан.