У Польщі дотримання карантину будуть перевіряти за допомогою програми для мобільного телефону. У користувача буде 20 хвилин на те, щоб відправити селфі з геомітками. В іншому випадку в будинок навідається поліція.

Про це у понеділок повідомила Польська поліція.

Посилання на скачування програми сьогодні отримали всі, хто був відправлений на примусовий домашній карантин. В їх число входять повернулися до Польщі з-за кордону громадяни та іноземці, особи, з підозрою на зараження коронавірусом, а також особи, які контактували із зараженими.

У додатку є можливість замовити продукти харчування, ліки, їжу, а також отримати психологічну допомогу. Додаток є достпуний користувачам смартфонів з операційними системами Android і iOS.

Однак головне призначення програми – контроль місцезнаходження людей, які перебувають на обов’язковому карантині. Кожна людина повинна відправити “Селфі” за першим запитом. Запити відправляються кілька разів на день, на відправку фото з геомітками у користувача є 20 хвилин. У разі, якщо зображення не буде завантажено, додаток відправить повторне нагадування. Якщо і за цим від користувача не підуть дії або фото здасться підозрілим, в місце проживання відправлять наряд поліції.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 749/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 23, 2020

“Завдяки геолокації і сучасній системі порівняння осіб буде відомо, що це безперечно той чоловік і що він проходить карантин в місці, заявленому в формі визначення місця розташування”, – пояснили в міністерство цифризації Польщі.

Всього дана міра на сьогоднішній день торкнеться близько 100 тис. людей. Згідно з даними поліції, порушення режиму карантину загрожує штрафом до 30 тис. злотих (близько 205 тис. грн).

За інформацією міністерства охорони здоров’я Польщі, станом на 21:00 понеділка, в країні 749 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Вісім людей загинули.