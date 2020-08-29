20% українців, у яких діагностували зараження коронавірусом, потребують ушпиталення.

Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що відсоток хворих на коронавірус COVID-19, які потребують ушпиталення, вираховується зі щотижневої статистики, а не зі щоденної.

“Найбільш критична ситуація (з ушпиталенням) у західних областях. У деяких областях завантажені до 60% лікарняних ліжок (для пацієнтів з коронавірусом) …”, – розповів Степанов.

Він нагадав, що в країні 35 тисяч ліжок підготовлено для прийняття хворих коронавірусом COVID-19.

“Коли зростає кількість заражених — зростає кількість тих, хто потребує госпіталізації. В середньому, у нас до 20% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації”, – пояснив міністр.