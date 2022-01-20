20 січня у світі відзначають День любителів сиру, міжнародний день поінформованості про пінгвінів, міжнародний день прийняття, в Україні День Автономної Республіки Крим, а у православних – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. В Азербайджані – День всенародної скорботи, а в Латвії – День пам'яті захисників барикад 1991 року

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1265 – Симон де Монфор вперше зібрав Палату громад Англійського парламенту.

1320 – вперше у Вавелі короновано польського короля. Це був Владислав I Локетек, що об’єднав державу для боротьби з Тевтонським орденом.

1633 – 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.

1661 – Ян II Казимир надав єзуїтській колегії у Львові “гідність академії і титул університету”.

1841 – британці окупували острів Гонконг.

1892 – в Олбані, штат Нью-Йорк, зіграли першу офіційну баскетбольну гру.

1915 – почалась Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни.

1918 – у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1920 – поляки ліквідували автономні права та самоврядування Галичини (Галицький крайовий сейм і Крайовий виділ) і поділили Галичину на три воєводства: Львівське, Станіславівське та Тернопільське.

1921 – Великі національні збори Туреччини прийняли першу конституцію країни.

1925 – СРСР установив дипломатичні відносини з Японією, що також зобов’язалася вивести війська з Північного Сахаліну.

1943 – у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол Японії Хіроши Ошима підписали договір про економічне співробітництво, метою якого було “об’єднати весь потенціал економічного простору Європи і Східної Азії для ведення тотальної війни”.

1942 – на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначили шляхи та засоби “остаточного розв’язання єврейського питання”.

1943 – у Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети “Українське слово”.

1945 – у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 – Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

1946 – після відмови Національних зборів підтримати його пропозицію про фактичний перехід Франції до режиму президентської республіки Шарль де Голль, який з 1944 року очолював країну, подав у відставку з поста глави уряду.

1954 – ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою підімкнення до радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.

1958 – у Лондоні з’явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.

1961 – 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту. Кеннеді, передвиборче гасло якого було “Голосуйте за нас і ми розворушимо цю країну”, з мінімальною перевагою переміг свого конкурента – колишнього віцепрезидента республіканця Річарда Ніксона.

1969 – республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віцепрезидента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді в 1963.

1972 – розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).

1980 – Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1986 – відбулася зустріч президента Франції Франсуа Міттерана і прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які підписали договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.

1990 – “чорний січень”: у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія зі суходолу та з моря напали в Баку на беззбройних опозиціонерів, загинуло понад 150 осіб і поранено 100.

1991 – у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

1996 – лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.

1998 – з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.

2001 – за поданням прокуратури президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко, віцепрем’єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів.

2002 – пісня “My Sweet Lord” Джорджа Гаррісона очолила чарти – через 31 рік після першого потрапляння на вершину рейтингу.

2006 – у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину – кит не витримав всіх випробувань і помер.

2017 – 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп.

Сьогодні народились

1435 – Асікаґа Йосімаса, 8-й сьоґун сьоґунату Муроматі.

1588 – Джованні Франческо Джессі, італійський художник епохи бароко, один з найбільших майстрів болонської школи живопису першої половини XVII століття.

1699 – Антун Каніжліч, хорватський поет і історик, єзуїт.

1775 – Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, творець основ електродинаміки.

1855 – Ернест Шоссон, французький композитор.

1865 – Михайло Туган-Барановський, український вчений-економіст, державний і громадський діяч.

1891 – Ельман Михайло Саулович, всесвітньо відомий український і американський скрипаль-віртуоз.

Броніслав Тарашкевич

1892 – Броніслав Тарашкевич, білоруський політичний діяч, один із укладачів орфографії білоруської мови (тарашкевиці). Репресований.

1897 – Євген Маланюк, український письменник, культуролог-енциклопедист, публіцист, літературний критик, сотник Армії УНР

1906 – Аристотель Онассіс, грецький судновласник-магнат, другий чоловік Жаклін Кеннеді.

1920 – Федеріко Фелліні, видатний італійський кінорежисер (“Солодке життя”, “Дорога”, “Казанова Фелліні”)

1930 – Базз Олдрін, американський астронавт, друга у світі людина, яка ступила на поверхню Місяця.

1931 – Девід Лі, американський фізик, Нобелівський лауреат з фізики.

1946 – Девід Лінч, американський кінорежисер (“Твін Пікс”, “Малхолланд Драйв”, “Загублене шосе”)

1946 – Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст групи Londonbeat.

1948 – Натан Щаранський, радянський дисидент, захисник прав людини в СРСР, міністр уряду Ізраїлю.

1950 – Пол Стенлі, гітарист і вокаліст знаменитих KISS.

1958 – Ламас Лоренцо, американський кіноактор (“Ренегат”, “Змієлов”, “Погана кров”).

1960 – Вільям Райт, американський геймдизайнер.

1963 – Інгеборга Дапкунайте, литовська акторка, яка знімається в різних країнах світу (“Сім років у Тибеті”, “Війна”, “Молодий Ганнібал”)

1971 – Гері Барлоу, учасник гурту Take That.

1979 – Вілл Янг, британський виконавець, один з перших випускників “фабрики зірок” Pop Idol.

Традиції дня

Відсьогодні починається період весіль, коли можна вже вживати скоромну їжу та випивати, звідки і народна назва свята – Івана-бражника.

Починається М’ясоїд та період жіночих посиденьок за роботою. Від Різдва до Івана жінки ховали свої рукоділля – “щоб чортів не плутав”. А вже від цього дня жінкам настав час братися за роботу.

У головні зимові свята – Різдво, Новий рік, Хрещення – жінкам та дівчатам не можна ходити за водою, бо це гріх – це роблять за них чоловіки та хлопці. Чоловікам від Різдва Христового до дня Іоанна Хрестителя не можна було ходити в шинок – великий гріх, адже вода ще не освячена. Натомість на Івана жінки ставили їм магарич – “за те, що добре воду носили”.

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

20 січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього св. Іоанна Хрестителя, або у народі Іоанна Хрестителя, Івана Бражника.

Прикмети

Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна чекати відлиги

Якщо в цей день – повний місяць, то навесні буде сильна повінь, і річки вийдуть з берегів

Заметіль 20 січня – до вітрів і снігу на Масляну

Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман, значить, буде багатий урожай хліба

Якщо над водою висять хмари – буде хороший урожай хліба

Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку

Якщо людина вип’є спиртне 20 січня, то зможе вберегти себе від смутку і сліз на весь рік. Але дуже важливо знати міру, слідуючи приказці: “Святкуй раз на місяць – будеш веселим, засвяткуєш кожен день – будеш голим”

Якщо перед застіллям 20 січня випити трохи освяченої води, то весь рік не буде ніяких хвороб

Якщо в цей день проводиться весілля або сватання, дівчині потрібно випити трохи вина, щоб сімейне життя не пройшла в жалі та сльозах

Якщо 20 січня побачити в будинку мишу – це прикмета, що сповіщає про поповнення в сім’ї

Якщо в цей день у холостого хлопця або незаміжньої дівчини великий апетит, значить, за ним тужить кохана чи коханий

Іменинники: Опанас, Василь, Іван.