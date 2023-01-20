20 січня відзначають День відеокамери. В Україні сьогодні - День АР Крим. За церковним календарем 20 січня Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Про це повідомляють #Букви.

День відеокамери: у цей день в 1982 році компанія Sony Electronics вперше представила відеокамеру на відкритому ринку.

Цього дня в Україні:

День АР Крим – 20 січня 1991 року більшість кримчан на загальнокримському референдумі висловилися за відновлення Кримської автономії, що визначило статус Криму у складі України. Однак на початку 2014 року Росія окупували український півострів, провівши псевдореферендум. Станом на січень 2023 року Крим продовжує передувати в окупації.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День всенародної скорботи

Латвія – День пам’яті захисників барикад 1991 року

Іспанія – Тамборрада

Кабо-Верде – День героїв

Малі – День збройних сил

США – День присяги президента

Цього дня у світі:

1265 — Симон де Монфор вперше зібрав Палату громад Англійського парламенту.

1320 — вперше у Вавелі короновано польського короля. Це був Владислав I Локетек, що об’єднав державу для боротьби з Тевтонським орденом.

1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.

1661 — Ян II Казимир надав єзуїтській колегії у Львові “гідність академії і титул університету”.

1841 — британці окупували острів Гонконг.

1892 — в Олбані, штат Нью-Йорк, зіграли першу офіційну баскетбольну гру.

1915 — почалась Зимова битва в Карпатах на Східному фронті Першої світової війни.

1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1920 — поляки ліквідували автономні права та самоврядування Галичини (Галицький крайовий сейм і Крайовий виділ) і поділили Галичину на три воєводства: Львівське, Станіславівське та Тернопільське.

1921 — Великі національні збори Туреччини прийняли першу конституцію країни.

1925 — СРСР установив дипломатичні відносини з Японією, що також зобов’язалася вивести війська з Північного Сахаліну.

1943 — у Головній ставці Гітлера (у Пруссії) міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Ріббентроп і посол Японії Хіроши Ошима підписали договір про економічне співробітництво, метою якого було “об’єднати весь потенціал економічного простору Європи і Східної Азії для ведення тотальної війни”.

1942 — на Ванзейській конференції керівники нацистської Німеччини визначили шляхи та засоби “остаточного розв’язання єврейського питання”.

1943 — у Вінніпезі (Канада) вийшов перший номер газети “Українське слово”.

1945 — у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

1946 — після відмови Національних зборів підтримати його пропозицію про фактичний перехід Франції до режиму президентської республіки Шарль де Голль, який з 1944 року очолював країну, подав у відставку з поста глави уряду.

1954 — ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою підімкнення до радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.

1958 — у Лондоні з’явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості руху на дорогах.

1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту. Кеннеді, передвиборче гасло якого було “Голосуйте за нас і ми розворушимо цю країну”, з мінімальною перевагою переміг свого конкурента — колишнього віцепрезидента республіканця Річарда Ніксона.

1969 — республіканець Річард Ніксон став 37-м президентом США, змінивши на цьому посту колишнього віцепрезидента в адміністрації Джона Кеннеді демократа Ліндона Джонсона, який став президентом після вбивства Кеннеді в 1963.

1972 — розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).

1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1986 — відбулася зустріч президента Франції Франсуа Міттерана і прем’єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, які підписали договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.

1990 — “чорний січень”: у ніч з 19 на 20 січня за вказівкою президента СРСР Михайла Горбачова, радянська армія зі суходолу та з моря напали в Баку на беззбройних опозиціонерів, загинуло понад 150 осіб і поранено 100.

1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

1996 — лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.

1998 — з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.

2001 — за поданням прокуратури президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко, віцепрем’єр-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді, підставі та приховуванні доходів.

2002 — пісня “My Sweet Lord” Джорджа Гаррісона очолила чарти — через 31 рік після першого потрапляння на вершину рейтингу.

2006 — у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину — кит не витримав всіх випробувань і помер.

2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.

Яке сьогодні церковне свято:

20 січня – Собор чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня після великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найбільше послужили цій священній події в історії. На наступний день після Богоявлення Церква соборно шанує того, хто послужив справі хрещення Христового, поклавши свою руку на голову Спасителя.

Іоанн Хреститель був сином священника Захарії і праведної Єлисавети. Святий народився на пів року раніше Ісуса. Мати з ним сховалася в пустелі під час побиття немовлят – так він вижив.

30 років Іоанн провів у пустелі. Він ріс, не знаючи людей, людських гріхів і слабкостей. Носив простий грубий одяг з верблюжої вовни, харчувався диким медом і акридами (сараною або плодами ріжкового дерева). У 28-30 років почав проповідувати – розповідав про швидке пришестя Месії та закликав людей покаятися шляхом хрещення.

У річці Йордан Предтеча хрестив юдеїв, а потім і самого Ісуса. Побачивши його, Іоанн сказав: “Ось Агнець Божий, який бере (на себе) гріх світу. Це є Той, про якого я сказав: за мною йде Чоловік, який став попереду мене, тому що Він був перш мене”.

Під час хрещення на Христа зійшов Святий дух у вигляді голуба – так за участю Хрестителя було засвідчено справжнє призначення Ісуса.

Прикмети:

Погода буде ясною і холодною – це до посушливого літа

Сьогодні піде сніг – йтиме до самої Масляної

Якщо мороз після 20 січня протримається тиждень – відразу після цього буде відлига

Яскраве сонце опівдні сьогодні – до ранньої весни

Традиції:

У цей день обов’язково натщесерце випивали водохресну воду. Вірили, що так можна було зберегти здоров’я на довгий час.

У народі сьогодні годували худобу обрядовою їжею – давали тваринам хліб з сіллю й млинці. Вірили, що це може підвищити плодючість худоби.

Період з Хрещення до Масляної називався весільником. Наші предки в ці дні влаштовувалися багато весіль, адже до цього тривалий період одружуватися не дозволялося. Дівчата та юнаки в ці дні проводили багато часу разом, щоб знайти собі пару.

Іменини цього дня святкують:

Афанасій, Іван.