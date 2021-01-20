Про це розповідають #Букви.
У США – День пінгвіна, День любителів сиру, День ласощів, День діджея, День відеокамери, в Азербайджані – День всенародної скорботи, у Кабо-Верде – День національних героїв, в Іспанії – Тамборрада, на малі – День збройних сил, у Латвії – День пам’яті захисників барикад, у Лаосі – День Збройних сил.
Цей день в історії:
1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Парламент Великої Британії вважається найстарішим у світі.
1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.
1661 — у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський національний університет імені Івана Франка.
1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.
1920 — скасування поляками Галицького крайового центру і поділ Галичини на три воєводства: Львівське, Станіславівське та Тернопільське.
1945 — у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.
1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.
1954 — ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою прослуховування радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.
1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту.
1972 — розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).
1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.
1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.
1996 — лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.
1998 — з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.
2006 — у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину — кит не витримав всіх випробувань і помер.
2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 20 січня вшановує пам’ять Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя.
Що сьогодні не можна робити
Не можна нічого позичати – можна віддати щастя. Не потрібно нічого піднімати з дороги – знайдена річ може принести нещастя.
Прикмети на 20 січня
ясна й холодна погода – до посушливого літа;
похмуро та сніжно – до великого врожаю;
туман – до хорошого врожаю зернових.
Іменини у Івана, Афанасія і Василя.