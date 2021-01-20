20 січня в світі відзначаються Міжнародний день обізнаності про пінгвінів, дивовижний день збігів, День прогулянки на свіжому повітрі, Міжнародний день прийняття, День музейного селфі.

Про це розповідають #Букви.

У США – День пінгвіна, День любителів сиру, День ласощів, День діджея, День відеокамери, в Азербайджані – День всенародної скорботи, у Кабо-Верде – День національних героїв, в Іспанії – Тамборрада, на малі – День збройних сил, у Латвії – День пам’яті захисників барикад, у Лаосі – День Збройних сил.

Цей день в історії:

1265 — граф Лестерський вперше скликав на сесію англійський парламент. Парламент Великої Британії вважається найстарішим у світі.

1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції. 21 червня на слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання Землі навколо Сонця.

1661 — у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський національний університет імені Івана Франка.

1918 — у Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.

1920 — скасування поляками Галицького крайового центру і поділ Галичини на три воєводства: Львівське, Станіславівське та Тернопільське.

1945 — у Вашингтоні відбулася інаугурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала ЦРУ.

1954 — ЦРУ завершило будівництво секретного тунелю із Західного Берліна до Східного з метою прослуховування радянських і східнонімецьких телефонних комунікацій.

1961 — 44-річний демократ Джон Фіцджеральд Кеннеді, обраний 8 листопада 1960, став 35-м президентом США, наймолодшим серед своїх попередників і першим католиком на цьому посту.

1972 — розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні (перша була 1965 року).

1980 — Президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

1996 — лавреат Нобелівської премії миру, лідер Організації Визволення Палестини Ясір Арафат став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.

1998 — з невеликою перевагою Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.

2006 — у Темзі майже біля стін англійського парламенту був виявлений кит, який заплив туди під час припливу. На жаль, зусилля рятувальників не врятували тварину — кит не витримав всіх випробувань і помер.

2017 — 45-м президентом Сполучених Штатів став Дональд Трамп — найстарший на момент першої інавгурації.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 січня вшановує пам’ять Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя.

Що сьогодні не можна робити

Не можна нічого позичати – можна віддати щастя. Не потрібно нічого піднімати з дороги – знайдена річ може принести нещастя.

Прикмети на 20 січня

ясна й холодна погода – до посушливого літа;

похмуро та сніжно – до великого врожаю;

туман – до хорошого врожаю зернових.

Іменини у Івана, Афанасія і Василя.