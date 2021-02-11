Директор NIAID (Національного інституту алергії та інфекційних захворювань) Ентоні Фаучи заявив, що 20 тисяч вагітних жінок пройшли вакцинацію від COVID-19 без жодних ускладнень.

Про це він повідомив в середу на брифінгу в Білому домі, пише Axios.

Нова цифра з’явилася через кілька тижнів після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я змінила свої рекомендації по вакцинації вагітних жінок, щоб вказати, що ті, хто схильний до високого ризику зараження COVID-19 або мають супутні захворювання, можуть бути вакциновані.

Незважаючи на те, що діти і вагітні жінки раніше не були включені в клінічні дослідження компаній Pfizer/BioNTech і Moderna, Фаучи розповів, що в рамках програми EUA, що дає право на використання вакцин в надзвичайних ситуаціях в США, понад 20 тисяч вагітних жінок були вакциновані , і після цього у них не виникло ніяких ускладнень.

Цю статистику зібрали центр по контролю і профілактиці захворювань США і міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США.

Двома тижнями раніше стратегічна консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань імунізації (SAGE) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna mRNA-1273 проти COVID-19 людям у віці від 18 років.

У рекомендаціях йшлося, що застосовувати цю вакцину при вагітності можна, тільки якщо “користь від вакцинації вагітної жінки переважує потенційні ризики вакцини”.

Наприклад, в разі якщо вагітна жінка є медичним працівником і опиняється під загрозою зараження.