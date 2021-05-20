Сьогодні, 20 травня, у світі відзначають День метрології, Всесвітній день травматолога, Всесвітній день бджіл та Європейський день моря. В Україні сьогодні - День вишиванки.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

325 — римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.

1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.

1783 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами.

1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.

1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.

1875 — в Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.

1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він іхав вилицею Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.

1905 — у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.

1927 — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.

1961 — засновано Шевченківську премію.

1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.

1980 — на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від’єднання від Канади.

1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці.

1991 — Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.

2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”, який здобув “Золоту пальмову гілку”.

2009 — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграв “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.

2019 – відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського.

Яке сьогодні церковне свято:

20 травня віряни згадування появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

Прикмети погоди:

Йде дощ – вересень буде сонячним і теплим.

Вночі видно червоний місяць – буде дощ.

Ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу.

Іменини сьогодні святкують: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).